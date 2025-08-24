Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Artistas paraenses competem em eliminatórias de sambas-enredos no Carnaval do Rio de Janeiro

Depois de vitória na Grande Rio, Fábio Moreno e Marcelo Moraes voltam ao Estado para mais disputas

Bruna Dias
fonte

Marcelo Moraes e Fábio Moreno vão para o Rio de Janeiro em setembro (Thiago Gomes)

image Torcida paraense enaltece a disputa acirrada da Grande Rio com enredo sobre o Pará
Escola se torna vice-campeã do Carnaval do Rio e ganha de vez respeito dos paraenses

O intérprete paraense Fábio Moreno se prepara para mais uma disputa de sambas-enredo no Rio de Janeiro. Há mais de 25 anos imerso no mundo carnavalesco do Norte do país, ele foi o responsável por defender, em 2025, a música campeã na Grande Rio, que, na ocasião, tinha o Pará como enredo. Agora, chegou a vez de ele, novamente, estar na escola de Caxias e também na Mangueira, dando voz a duas composições na concorrência do Carnaval no Rio de Janeiro.

Na disputa que ocorre em setembro, Fábio Moreno interpretará, na Grande Rio, o samba 4, que tem como enredo "A Nação do Mangue", e, na Verde e Rosa, o 11, que apresenta “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra”.

“Fico muito feliz em, mais uma vez, ser lembrado como intérprete. O enredo da Mangueira tem as características da Amazônia e fala do grande mestre Sacaca, curandeiro do Estado do Amapá. A parceria de compositores, que é uma junção de paraenses, cariocas e amapaenses, disse que não poderia ser outra pessoa para cantar esse samba a não ser eu. Vou ser a voz desse samba junto com o grande intérprete do Rio de Janeiro, que é o Wantuir Oliveira. É mais um desafio, mas, cada vez mais, me sinto preparado. Grande Rio e Mangueira são escolas com características totalmente diferentes”, pontua.

Fábio Moreno ainda destaca o peso de estar nessas disputas mais um ano, concorrendo com grandes nomes da música nacional, além de ser uma experiência diferente das etapas vividas por ele no ano passado com a escola de Caxias: “Sabemos que a Mangueira é uma das maiores do Brasil. Vai ser bastante acirrada, já que ela será vivida 100% no Rio de Janeiro. Estamos preparados, e o samba tem ganhado força dentro da comunidade.”

VEJA MAIS

image ‘O Rio de Janeiro foi tomado pelo Pará’, diz Paolla Oliveira sobre desfile da Grande Rio
A atriz conversou com exclusividade com o Grupo Liberal na festa de lançamento de Vale Tudo. Na trama ela vive a complexa Heleninha Roitman, personagem que Paolla buscou para interpretar.

image 'Deixa Falar', escola de Belém, vence concurso de samba-enredo da Grande Rio
'A mina é cocoriô!' será o samba-enredo da escola carioca no Carnaval 2025

“Essa disputa na Grande Rio foi uma surpresa. Ailson Picanço e o Marcelo Moraes, assim como outros parceiros, também estão assinando o samba concorrente na escola, que está muito forte dentro da comunidade de Caxias. E o bacana disso tudo é que a comunidade fica perguntando — após eu dar alguns spoilers nos nossos perfis das redes sociais — se eu que iria defender esse samba. Estarei lá!”, antecipa o intérprete paraense.

Como citado por Fábio Moreno, dois dos compositores dos sambas que estão concorrendo na Mangueira e na Grande Rio são os paraenses Ailson Picanço e Marcelo Moraes, que inclusive foram os responsáveis pelo samba-enredo levado para a avenida pela escola de Caxias em 2025, que trazia como tema "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós". Inclusive, eles ainda estão nas disputas na Beija-Flor e na Vila Isabel.

“Ano passado levamos para a avenida, além do samba da Grande Rio, também o do Porto da Pedra. Mas ganhar no Rio de Janeiro é um desafio, porque somos do Pará. Estar disputando com grandes nomes do samba não é fácil, como Diogo Nogueira, Xande de Pilares e Arlindinho. Mas é um orgulho muito grande ter o nosso samba com DNA paraense na Marquês de Sapucaí”, relembra Marcelo sobre a disputa de 2025.

Tudo o que foi vivido pelos compositores em 2024 os credenciou para este novo momento em 2025. “Com a vitória nessas duas escolas, as portas se abriram ainda mais e surgiram os convites para participarmos de outras escolas. Este ano, estamos concorrendo na Beija-Flor, que vem trazendo o enredo do Bembé do Mercado, que é o maior candomblé de rua do país. Tem também na Vila Isabel, além de Mangueira e Grande Rio”, explica Marcelo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Grande Rio

Mangueira

Fábio Moreno
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

AGENDA

Pela primeira vez em Belém, Lagum traz turnê de novo álbum; ingressos já estão disponíveis

Após lançar seu mais recente álbum em maio, a banda se apresenta pela primeira vez na capital paraense

20.08.25 11h49

MÚSICA

Djavan anuncia seu 26º disco de inéditas e turnê de 50 anos de carreira

O primeiro álbum do artista "A Voz, o Violão, a Música de Djavan", foi lançado em 1976

19.08.25 12h13

Megadeth anuncia último álbum e turnê de despedida e pede para fãs não ficarem bravos

14.08.25 15h27

MÚSICA

Ferrugem cria playlist ‘Paigodeiro’ para celebrar o Dia dos Pais em plataforma de música; confira

A seleção reúne 38 faixas que transitam entre pagode, MPB, funk e rap, exaltando o amor paterno

08.08.25 21h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

'C* VERDE'

Lembra dela? Modelo que mostrou o ânus pintado de verde na TV diz ter superado trauma

Ju Isen, que teve partes íntimas expostas ao vivo em 2017, afirma estar recuperada emocionalmente do apelido de "c* verde" e em busca de escola para desfilar no próximo Carnaval

23.08.25 18h23

FUI PARÁ

DJ leva saudade do Pará para o Sul e transforma em festa de tecnobrega com gastronomia amazônica

Festa já ganhou repercussão nas redes sociais e se tornou referência de domingo para os nortistas em Curitiba

24.08.25 8h00

CARNAVAL 2026

Artistas paraenses competem em eliminatórias de sambas-enredos no Carnaval do Rio de Janeiro

Depois de vitória na Grande Rio, Fábio Moreno e Marcelo Moraes voltam ao Estado para mais disputas

24.08.25 8h00

AUDIOVISUAL

Atriz paraense, protagonista da série Pssica, da Netflix, anuncia fim das gravações no Pará

Obra foi gravada em Belém e na Ilha do Marajó.

05.10.24 18h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda