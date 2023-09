Mundo Bita se apresenta na 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Neste domingo (10), o Mundo Bita chega na 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, em Belém. A atração apresenta o show "A Semente da Diversão é a Imaginação", a partir das 18h, na Arena Amazônia, no Hangar Centro de Convenções, com entrada gratuita.

Ao longo do dia, o evento terá como destaque, às Vozes da Infância, valorizando o público infantil.

O show "A Semente da Diversão é a Imaginação", mostra o bigode laranja mágico do Bita e as crianças sendo transportadas a um mundo de fantasia. Dan, Lila, Tito, e, claro, Bita, vivem grandes descobertas, junto com a personagem Flora, cantora e apresentadora do espetáculo, que comanda toda essa aventura repleta de emoção e coragem.

Pepe e Pipa, os Plots que moram com o Bita na Galáxia da Alegria, fazem uma participação especial através do telão. Outro destaque é a presença do Porquinho, que chega para dividir o palco com outras figuras que as crianças amam, como o Dinossauro, o Caranguejo, a Vaquinha e a Girafa.

O espetáculo dura cerca de 80 minutos e tem um repertório de 20 canções, contemplando todos os álbuns da animação, para que as crianças e suas famílias explorarem esse mundo da criatividade, com muita música e alegria.

“O Amor é tudo de bom”, criada por Chaps e pelo rapper Emicida, e “O Amor da Adoção”, música que teve a participação de Bituca, o querido padrinho do Mundo Bita, Milton Nascimento, estão no setlist do show, e claro, sem deixar falta: os clássicos “Fazendinha” e “Viajar pelo Safari”.

O Mundo Bita ganhou vida há 11 anos, no Recife (PE). A princípio, Bita seria o protagonista de um livro, mas a ideia não vingou e a virada aconteceu quando o personagem foi transportado para o audiovisual.

As produções dos conteúdos autorais abordam, com leveza, cor e muita música, temáticas atuais e assuntos que contribuem para a formação saudável e solidária das crianças. Mundo Bita fala sobre a preservação da natureza, criação dos filhos, inclusão social, igualdade de direitos, família, sentimentos, higiene e outros temas importantes que permeiam o universo infantil.

Agende-se

26ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Data: 9 à 17 de setembro

Hora: 9h às 21h

Local: Hangar Convenções & Feiras da Amazônia - Av. Dr. Freitas, s/n - Marco, Belém