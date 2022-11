Milton Nascimento e Caetano Veloso participam do Mundo Bita

Primeira vez em projeto do Mundo Bita, Milton Nascimento e Caetano Veloso gravam juntos. “Paula e Bebeto” ganhou um clipe com a participação dos cantores como personagens de desenho animado.

Esta é a primeira vez que a canção ganhará uma versão com as vozes de seus compositores. Apesar de ter sido feita pelos dois artistas, ficou conhecida na gravação de Milton para o álbum Minas (1975).

“Meu netinho Benjamin, que tem 2 anos, ficou maravilhado ouvindo ‘Paula e Bebeto’. Ele ficava dançando e apontando para Milton. Ficou numa alegria imensa e foi difícil convencê-lo a sair do estúdio. Milton é um fenômeno muito peculiar e especial de grande profundidade e intensidade na nossa história”, diz Caetano.

“É uma delícia compartilhar o mesmo mundo de Caetano, não tem palavras que possam falar”, acrescenta Milton.

No clipe, Bita está com as crianças tentando ligar uma roda-gigante, mas falta um elemento para ela funcionar: o coração. Com a ajuda de Caetano e de Bituca, guardião do amor, eles conseguem o que precisam, mas são surpreendidos pelo “bichinho do dodói”. Aí começa uma grande aventura para recuperar esse item tão importante. Os personagens mergulham em outro mundo através do espelho da casa de Caetano e passam a viver a narrativa na estética do Mundo Bita clássico. Após diversas tentativas frustradas e muita diversão, Bituca, Caetano e a turminha conseguem recuperar o coração e brincar na roda-gigante.

Chaps, criador do Mundo Bita e um dos fundadores da produtora Mr. Plot (responsável pela animação), foi só elogios para a dupla: “Milton Nascimento é padrinho do Mundo Bita. Já gravamos três músicas com ele e foi através de Bituca que conhecemos Caetano Veloso. Juntar essas duas entidades da música no último clipe do especial que comemora os 80 anos de Caetano é uma honra e um sonho que jamais imaginamos realizar”.

Para o ano que vem, o homenageado será outro ícone da nossa música popular. Serão produzidos quatro clipes dentro do projeto “Rádio Bita Especial Gilberto Gil”, com músicas que marcaram a trajetória do cantor, compositor e membro da Academia Brasileira de Letras. O primeiro lançamento está previsto para fevereiro.