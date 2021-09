VÍDEO: Com música de Mundo Bita, Paysandu brinca com a chegada do meia Fazendinha

Após o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, confirmar o acerto do meia William Fazendinha com o Papão para o restante da Série C, a diretoria bicolor utilizou seu perfil oficial no Twitter, para brincar e anunciar a chegada do jogador.

O clube desejou “bom dia” aos torcedores e usou uma imagem, com emotions de “sol”, “vaquinha”, em referência à música “Fazendinha”, do projeto de entretenimento infantil Mundo Bita.

Veja mais

Música "Fazendinha", de Mundo Bita

Willian Fazendinha, de 28 anos, é amapaense e estava disputando a Série D pelo Castanhal. O jogador iniciou a carreira no Santos-AP e também passou por Nacional-AM, São Paulo-AP e Amazonas-AM. No futebol paraense atuou pelo Independente de Tucuruí em 2019 e pelo Castanhal realizou 25 partidas nesta temporada e marcou quatro gols.