Agora é oficial: Paysandu anuncia contratação de Willian Fazendinha, ex-Castanhal

Como adiantado por OLiberal.com no último sábado (4), Willian Fazendinha deixou o Castanhal para jogar no Paysandu. Nesta segunda-feira (6) o Papão enfim fez o anúncio oficial e postou uma foto do meio-campista assinando contrato, que vai até o final da temporada.

Willian Fazendinha tem 28 anos e estava disputando a Série D do Brasileiro pelo Castanhal. Foram 4 gols em 25 jogos com a camisa aurinegra na temporada. Helinho Júnior, presidente do Japiim, afirmou a OLiberal.com que o próprio jogador manifestou interesse na transferência ao Papão e o clube aurinegro não criou barreiras.

"O 'Fazenda' é um atleta que tem o total respeito, fez muito ao Castanhal durante um ano e meio. Então eu tive que acatar o pedido do atleta e, desde já, agradecer e desejar boa sorte nesse novo desafio", explicou Helinho no sábado passado.