OUÇA: Presidentes de Paysandu e Castanhal confirmam acordo por meia Willian Fazendinha

O Paysandu tem mais um candidato a "camisa 10" em seu elenco: Willian Fazendinha, meia que estava disputando a Série D pelo Castanhal. Apesar de ainda não haver anúncio oficial, os presidentes de Papão e Japiim confirmaram a OLiberal.com o acordo entre as partes.

Em breve contato com a reportagem, o presidente Maurício Ettinger, do Paysandu, apenas afirmou estar "tudo ok" entre o clube e o meio-campista.

Ouça a declaração de Helinho, presidente do Castanhal:

Já Helinho Junior, mandatário aurinegro, explicou, a OLiberal.com, a decisão de deixar Fazendinha se transferir ao Paysandu, apesar da importância técnica do meio-campista ao elenco do Castanhal ao longo da campanha na Série D.

"Há uma semana o Paysandu vem tentando a contratação dele. O contrato dele tem cláusulas de que, em caso de propostas de clubes de divisões acima, pudessem estar dialogando com o nosso atleta. O 'Fazenda' é um atleta que tem o total respeito, fez muito ao Castanhal durante um ano e meio. Então eu tive que acatar o pedido do atleta e, desde já, agradecer e desejar boa sorte nesse novo desafio", explicou Helinho, que também afirmou que a equipe vai buscar um substituto no mercado.

"O Castanhal está sempre monitorando bons atletas para que a gente possa, em breve, anunciar uma contratação à altura para continuar com o nosso projeto do acesso à Série C", concluiu o presidente do Japiim.