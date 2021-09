Meia ofensivo do Náutico entra no radar do Paysandu para o restante da Série C, confirma presidente

O Paysandu efetuou mais duas contratações, sendo uma delas o meia José Aldo, a diretoria do clube bicolor pretende trazer mais uma peça. O presidente do Papão, Maurício Ettinger, confirmou ao O Liberal que existe uma lista de meias sondados pela diretoria e que nela está Matheus Carvalho, que atualmente defende o Náutico-PE

O meia-atacante, de 29 anos, está no Timbu desde 2019, porém o clube busca reformular o elenco e Marheus deve ser liberado ou emprestado pelo clube alvirrubro, já que está sem oportunidades na equipe titular neste Brasileirão, segundo o portal “NE45”. Vale lembrar que na Série B o atleta não poderá mais atuar por outro clube, já que realizou mais de seis partidas pelo Náutico nesta temporada.

Matheus Carvalho esteve nas duas partidas do Náutico contra o Paysandu, na disputa pelo acesso à Série B em 2019, quando o clube pernambucano derrotou o Papão nas penalidades no Estádio dos Aflitos. Em 2021 o jogador realizou 16 jogos com a camisa do clube nordestino e marcou um gol. Seu último jogo ocorreu no dia 29 de agosto, no empate em 1 a 1 entre Náutico x Vitória-BA, pela Segundona.