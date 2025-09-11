Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mumuzinho é atração no aniversário de quatro anos do ‘Pagode de Mesa’ em Belém

O show será realizado neste sábado (13), na sede campestre da AP, com participações especiais de Nosso Tom e Convidados

Amanda Martins
fonte

Cantor Mumuzinho (Arthur Rodrigues)

O cantor Mumuzinho será uma das atrações do evento comemorativo de quatro anos do Pagode de Mesa, que será realizado neste sábado (13), a partir das 21h, na sede campestre da Assembleia Paraense, no bairro do Souza, em Belém. O show terá ainda a participação da banda Nosso Tom e de convidados especiais. Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital.

VEJA MAIS

image Conectado: Mumuzinho apresenta o show de seu novo projeto no Pagode de Mesa do Nosso Tom
Pagode de Mesa comemora quatro anos com uma grande roda de samba

image Mangueirão lota para show histórico de 10 anos do Tardezinha com Thiaguinho
A noite contou ainda com a participação especial de Mumuzinho, que levantou ainda mais a galera.

image Mumuzinho é convidado de Thiaguinho para o Tardezinha em Belém
A expectativa é de que novos nomes sejam anunciados. Saiba quanto custam os ingressos e como conseguir o seu

Para a apresentação na capital paraense, Mumuzinho preparou um repertório que reúne músicas do seu mais recente projeto, “Conectado”, gravado em São Paulo em julho de 2023, com participações de artistas como Péricles, Thiaguinho, Belo, Ferrugem, Turma do Pagode, MC IG, Rodriguinho, Michele Andrade e a dupla Felipe e Rodrigo

Entre as canções que o artista trará para Belém do novo projeto estão “Sou Céu ou Chão”, parceria com Thiaguinho que chegou ao topo das rádios do país, “Só Mais Uma Vez”, ao lado de Belo, “Em Qualquer Cama”, com Péricles, e “Desengano”, novamente em feat. com Thiaguinho.

Mumuzinho também levará ao palco da AP sucessos de sua carreira, como “Fulminante”, “Curto Circuito”, “Fala”, “Eu Mereço Ser Feliz” e “A Três”. No set list, estão ainda releituras de clássicos como “Descobridor dos Sete Mares”, de Tim Maia, e “Alucinado”, gravada em parceria com o grupo Doce Encontro.

Em entrevista ao Grupo Liberal, ele afirmou estar ansioso para retornar à capital paraense. “Já faz um tempo que eu não me apresento em Belém e já estava mais que na hora de voltar. Tenho um enorme carinho pelo povo do Pará, que sempre me recebeu com seu jeito especial. Amo a cultura, a comida e a forma acolhedora com que o público sempre me recebeu”, destacou.

O pagodeiro também ressaltou que o público poderá esperar da apresentação uma mistura de novidades e grandes sucessos. “Além das músicas novas do ‘Conectado’, o projeto mais importante da minha carreira até agora, vou levar alguns dos meus sucessos e releituras. Tenho certeza de que a galera vai curtir bastante”, disse.

Mumuzinho comentou ainda sobre o momento vivido pelo gênero. Segundo ele, o samba e o pagode estão em expansão em todo o país, tanto nos palcos quanto nas plataformas digitais. “Tem shows e festivais rodando o Brasil inteiro, com grande presença do público. Além disso, o samba e o pagode vêm crescendo muito no digital”, afirmou.

A respeito da participação da banda paraense Nosso Tom, o cantor declarou ter boas expectativas. “Quero muito conhecer a rapaziada do grupo. Belém já tem uma tradição de samba muito presente e aposto que faremos um pagode do bom, com o pessoal todo acompanhando na palma da mão”, completou.

Durante a conversa, Mumuzinho também falou sobre a influência de Arlindo Cruz em sua trajetória. O cantor faleceu no último dia 8 agosto após sofrer falência múltipla dos órgãos, no Rio de Janeiro. 

Ele relembrou que desde criança ouvia o compositor, o que o inspirou em sua forma de compor e interpretar. “Essa admiração e respeito pelo legado é parte do que motiva a criação. No ‘Conectado’, trouxe muito isso, juntei pagode com funk, sertanejo e samba. Isso ele sabia fazer com maestria”, declarou.

SERVIÇO:

Show Mumuzinho no ‘Pagode de Mesa’

  • Data: sábado, 13 de setembro;
  • Horário: a partir das 21h; 
  • Local: Assembleia Paraense, localizado na Rua Almirante Barroso, nº 4.614, no bairro do Souza, em Belém;
  • Os ingressos estão sendo vendidos pelo site Bilheteria Digital.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mumuzinho

cultura

mumuzinho em belém

Nosso Tom

Pagode de Mesa
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Cinema espanhol, cultura baiana e lenda amazônica chegam à tela do Cine Líbero Luxardo; confira

Programação reúne Mostra de Cinema Espanhol, “3 Obás de Xangô” e a exibição especial de “Boiuna”

11.09.25 22h24

SHOW NA AP

Mumuzinho é atração no aniversário de quatro anos do ‘Pagode de Mesa’ em Belém

O show será realizado neste sábado (13), na sede campestre da AP, com participações especiais de Nosso Tom e Convidados

11.09.25 22h06

EITA"

Durante show, Zé Felipe declara 'gostar de morenas' e aumenta especulações com Ana Castela

Cantor está solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca; Ana encerrou relacionamento com Gustavo Mioto

10.09.25 22h07

SERÁ?

Ticiane Pinheiro pode substituir Lívia Andrade no ‘Domingão’, revela colunista

Decisão final sobre substituição ainda depende da direção artística da Globo

10.09.25 21h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Edson Cordeiro revela-se em ‘Ouve a Minha Voz’, álbum em que celebra a obra de Zeca Baleiro

Em seu 14º álbum, Edson confirma talento para dar luminosidade a canções consagradas, raridades e inéditas compostas para a interpretação dele; ele espera se apresentar em Belém

19.03.25 8h00

MÚSICA

Mc Marcinho morreu: estrela do funk carioca tinha 45 anos e estava internado desde 27 de junho

O cantor MC Marcinho estava internado no CTI do Hospital Copa D´OR

26.08.23 9h50

influencer

Paraense Jéssica Castro estaria vivendo um affair com o jogador Antony, da Seleção, diz site

A influenciadora compartilhado cliques com looks sofisticados e grifados. Jéssica Castro compartilhou alguns momentos em Ibiza, na Espanha, assim como Antony

22.05.23 21h03

CELEBRIDADES

Keila Gentil revela que sofreu relacionamento abusivo: 'Não sei como consegui, mas me libertei'

Ex-vocalista da Gang do Eletro está se separando do pai de dois dos filhos dela

12.09.25 0h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda