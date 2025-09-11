Mumuzinho é atração no aniversário de quatro anos do ‘Pagode de Mesa’ em Belém

O cantor Mumuzinho será uma das atrações do evento comemorativo de quatro anos do Pagode de Mesa, que será realizado neste sábado (13), a partir das 21h, na sede campestre da Assembleia Paraense, no bairro do Souza, em Belém. O show terá ainda a participação da banda Nosso Tom e de convidados especiais. Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital.

Para a apresentação na capital paraense, Mumuzinho preparou um repertório que reúne músicas do seu mais recente projeto, “Conectado”, gravado em São Paulo em julho de 2023, com participações de artistas como Péricles, Thiaguinho, Belo, Ferrugem, Turma do Pagode, MC IG, Rodriguinho, Michele Andrade e a dupla Felipe e Rodrigo.

Entre as canções que o artista trará para Belém do novo projeto estão “Sou Céu ou Chão”, parceria com Thiaguinho que chegou ao topo das rádios do país, “Só Mais Uma Vez”, ao lado de Belo, “Em Qualquer Cama”, com Péricles, e “Desengano”, novamente em feat. com Thiaguinho.

Mumuzinho também levará ao palco da AP sucessos de sua carreira, como “Fulminante”, “Curto Circuito”, “Fala”, “Eu Mereço Ser Feliz” e “A Três”. No set list, estão ainda releituras de clássicos como “Descobridor dos Sete Mares”, de Tim Maia, e “Alucinado”, gravada em parceria com o grupo Doce Encontro.

Em entrevista ao Grupo Liberal, ele afirmou estar ansioso para retornar à capital paraense. “Já faz um tempo que eu não me apresento em Belém e já estava mais que na hora de voltar. Tenho um enorme carinho pelo povo do Pará, que sempre me recebeu com seu jeito especial. Amo a cultura, a comida e a forma acolhedora com que o público sempre me recebeu”, destacou.

O pagodeiro também ressaltou que o público poderá esperar da apresentação uma mistura de novidades e grandes sucessos. “Além das músicas novas do ‘Conectado’, o projeto mais importante da minha carreira até agora, vou levar alguns dos meus sucessos e releituras. Tenho certeza de que a galera vai curtir bastante”, disse.

Mumuzinho comentou ainda sobre o momento vivido pelo gênero. Segundo ele, o samba e o pagode estão em expansão em todo o país, tanto nos palcos quanto nas plataformas digitais. “Tem shows e festivais rodando o Brasil inteiro, com grande presença do público. Além disso, o samba e o pagode vêm crescendo muito no digital”, afirmou.

A respeito da participação da banda paraense Nosso Tom, o cantor declarou ter boas expectativas. “Quero muito conhecer a rapaziada do grupo. Belém já tem uma tradição de samba muito presente e aposto que faremos um pagode do bom, com o pessoal todo acompanhando na palma da mão”, completou.

Durante a conversa, Mumuzinho também falou sobre a influência de Arlindo Cruz em sua trajetória. O cantor faleceu no último dia 8 agosto após sofrer falência múltipla dos órgãos, no Rio de Janeiro.

Ele relembrou que desde criança ouvia o compositor, o que o inspirou em sua forma de compor e interpretar. “Essa admiração e respeito pelo legado é parte do que motiva a criação. No ‘Conectado’, trouxe muito isso, juntei pagode com funk, sertanejo e samba. Isso ele sabia fazer com maestria”, declarou.

Show Mumuzinho no ‘Pagode de Mesa’

Data: sábado, 13 de setembro;

Horário: a partir das 21h;

Local: Assembleia Paraense, localizado na Rua Almirante Barroso, nº 4.614, no bairro do Souza, em Belém;

Os ingressos estão sendo vendidos pelo site Bilheteria Digital.