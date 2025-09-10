Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

MPPA apura possíveis irregularidades em edital da 'Lei Aldir Blanc', em Ananindeua

Reunião foi realizada na terça-feira (9) com representantes da Prefeitura e o interessado no processo

O Liberal

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) publicou nesta quarta-feira (10) uma nota informando que estão sendo apuradas possíveis irregularidades no Edital de Chamamento Público nº 002/2024, que trata da aplicação de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) no município de Ananindeua.

VEJA MAIS

image Justiça absolve ex-PM réu em investigação sobre chacina de seis pessoas em Ananindeua
A sentença foi divulgada nesta terça-feira (9) após decisão dos jurados

image Artistas e público celebram na AABB décadas do brega, raiz do som paraense
Será neste sábado (6) na sede da AABB, em Ananindeua, a partir das 22h, numa grande festa para a plateia cantar e dançar com os artistas pioneiros do gênero que é 'cara do Pará'

image Projeto ‘Traços do Norte’ abre inscrições para oficinas gratuitas de grafite em Belém e Ananindeua
Os interessados podem se inscrever até terça-feira (2) em um formulário on-line

Na última terça-feira (9), a promotora de Justiça Gruchenhka Oliveira Baptista Freire, da 2ª Promotoria de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa de Ananindeua, realizou uma reunião no gabinete da Promotoria com representantes da Prefeitura do município e o interessado no processo.

Durante o encontro, a gestão municipal apresentou informações sobre os critérios de classificação e desclassificação do edital, que serão analisadas pelo MPPA. Também foi levantada a possibilidade de envio de novos documentos, caso seja necessário.

Na mesma data, o interessado prestou depoimento à Promotoria e informou que encaminhará documentação complementar para reforçar a apuração sobre a execução do chamamento público.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MPPA

cultura

ananindeua

lei aldir blanc

prefeitura de ananindeua
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Bruna Marquezine recusa convite para série de Cauã Reymond; entenda

Atriz não participará da produção “O último lance”, que será lançada pelo Globoplay e terá Cauã Reymond como protagonista

10.09.25 19h43

INVESTIGAÇÃO

MPPA apura possíveis irregularidades em edital da 'Lei Aldir Blanc', em Ananindeua

Reunião foi realizada na terça-feira (9) com representantes da Prefeitura e o interessado no processo

10.09.25 19h17

INÉDITO

HQMix 2025: Artistas nortistas batem recorde de indicações ao 'Oscar dos quadrinhos brasileiros'

Pela primeira vez, artistas e obras da região Norte somam 14 indicações à premiação

10.09.25 9h00

VISITAÇÃO GRATUITA

‘As cores da Amazônia’ traz acervo de Paulo Henrique Lobo para exposição em Belém

Curadoria de Jorge Eiró reúne obras de diferentes estilos que retratam a identidade amazônica. Rose Maiorana participa com ‘Aflorar Amazônico’, mostrando a força e delicadeza da floresta

09.09.25 21h40

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Psica 2025 celebra a cultura pan-amazônica: Dona Onete, Martinho da Vila e Jorge Aragão em Belém

Festival ocorrerá de 12 a 14 de dezembro no bairro histórico da Cidade Velha e no estádio Mangueirão

10.09.25 8h00

Eita!

Iza vira assunto na web após Yuri Lima compartilhar foto de mulher

A cantora Iza voltou a ter seu nome em destaque nas redes sociais nesta terça-feira (9), meses após reatar o namoro com Yuri Lima

10.09.25 0h25

PARÁ EM EVIDÊNCIA

Amazônia Live: veja lista de famosos que virão a Belém para show da Mariah Carey

No dia 17 de setembro ocorre o primeiro espetáculo do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que contará com apresentações de Mariah Carey, Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara

10.09.25 12h13

REVELAÇÃO

Paolla Oliveira fala sobre possibilidade de ficar com mulheres: ‘O nunca já morreu’

A atriz comentou também sobre a idealização do público em torno do relacionamento dela com Diogo Nogueira

09.09.25 21h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda