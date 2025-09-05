Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Artistas e público celebram na AABB décadas do brega, raiz do som paraense

Será neste sábado (6) na sede da AABB, em Ananindeua, a partir das 22h, numa grande festa para a plateia cantar e dançar com os artistas pioneiros do gênero que é 'cara do Pará'

Eduardo Rocha
fonte

Cantores e cantoras vão animar a noite de sábado (6) em Ananindeua com muito brega para cantar e dançar (Foto: Gerson Barros)

Em qualquer lugar que se vá no Estado do Pará, encontra-se gente ouvindo e dançando brega, em especial, o brega raiz, aquele bem romântico que fluiu a partir dos anos 70 e se firmou de vez no coração dos paraenses. E lá se vão mais de cinco décadas de sucesso. Para celebrar esse feito, um grupo de artistas e compositores se reunirá com o público na sede da Asssociação Atlética Banco do Brasil (AABB), na rodovia BR-316, neste sábado (6), a partir das 22h, em uma grande festa dançante. Trata-se do show "As Décadas de Ouro do Brega no Pará", em que o público vai poder cantar e dançar muito com os artistas originais do gênero, além de conhecer um pouco da história desse símbolo da cultura paraense. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria desse clube social ou pelo telefone (91) 98169-1828.

O show é organizado pelo cantor Ronny Nascimento em parceria com o  cantor, compositor e pesquisador sobre o brega, Júnior Neves, e acaba funcionando como uma grande homenagem a quem faz e quem curte o brega. Esse show (a ser todo gravado) é um passo concreto para o lançamento de um audiovisual reunindo artistas consagrados do brega raiz, projeto acalentado há muito pelos cantores e compositores desse gênero musical. Como destaca Júnior Neves, a primeira gravação de brega no Pará ocorreu em 1974, protagonizada pelo cantor Aurélio Santos, de Marabá. Ele gravou um compacto com as músicas "Morada Antiga" e "Rosto Redondo".

Para celebrar esse grande encontro do brega, vão estar no palco da AABB os artistas: Luiz Guilherme, Ronny Nascimento, Jonas, Allan Rodrigo, Sonel Farias, Selma Lemos, Jorge Benner, Damião Carvalho, Creusa Gomes, Tarcísio França, Elias Mocbel, Márcia Rodrigues, Ribamar José, Júnior Neves e Luiz Nascimento e participação do DJ Dinho, entre outras atrações e surpresas para a plateia. Um detalhe: os cantores da lendária Banda Warilou (Joba, Nicinha e Suelene) estarão no palco da festa. O evento tem direção musical de Davi Amorim e presença de Jango Chan, produtor e compositor histórico do brega raiz.

Natural de Barcarena e com 40 anos de carreira artística, Ronny Nascimento é conhecido do público por sucessos como "Explosão do amor", "Sonho azul", "Flor alada" e "Voltei porque te amo". Ele chegou a gravrar 11 álbuns, entre discos e CD´s. 

"O brega de raiz tem melodia e letras poéticas que falam de amor em palavras simples, fazendo com que todas as idades se identifiquem e tornem o ritmo atemporal", pontua Ronny. Ele e outros artistas sofreram discriminação, no começo da carreira. "A palavra 'brega' já soa perjorativa, mas, com o tempo essa música foi ganhando espaço nas festas da periferia e hoje Belém é considerada a Capital Mundial do Brega. O brega é patrimônio cultural e imaterial do Pará", ressalta. Nos anos 1980 e 1990, Ronny organizou caravanas de artistas de brega raiz a municípios do Pará.

Conexão

Já a cantora paraense Márcia Rodrigues, com mais de 30 anos de carreira artística, é muito conhecida do público com os sucessos "Procuro Você", "Gostoso é Gostar" e "Dance Balance", entre outros. "São músicas que marcaram época e ainda hoje têm um lugar especial no coração das pessoas", salienta a cantora. Para ela, "o brega raiz fala direto ao coração, tem letras sinceras e retratam histórias que qualquer pessoa pode viver". Essa artista diz que não há dúvida de que Belém é a Capital Mundial do Brega, porque "aqui, o brega não é só música, é identidade cultural". Márcia teve como referências no começo da carreira as cantoras Miriam Cunha e Francis Dalva.

Miriam Cunha conta que são 60 anos de carreira artística, dos quais 44 cantando brega. "Foi muito feliz essa trajetória, pois senti o quanto é importante levar momentos de conhecimento da nossa música raiz a vários lugares do Pais é até fora dele. Hoje, já não me apresento mais, embora as rádios e aparelhagens contonuem tocando as músicas gravadas por mim. E até hoje continuo recebendo o carinho de todos os que apreciam o meu trabalho. A eles o meu carinho e sinceros agradecimentos", declara a cantora.

Um dos nomes de destaque nos primórdios do brega, o cantor e compositor Luiz Guilherme, 66 anos, nascido em Breves (PA) e com 43 anos de carreira, se mantém em atividade e é uma referência sobre esse gênero musical. Luiz tem cinco álbuns (vinil) gravados, um compacto e uma coletânea "Gente da Terra". Ele tem como grande amigo e parceiro o jornalista Edson Coelho. Os dois respondem por sucessos como "Cansei De Esperar (Cha, La, La)", "Amor de Verão", "Pra ser feliz" e "Apesar das Estações". "O Brega Raiz é a essência", pondera Luiz Guilherme, um nome basilar na história do brega e que vai estar no show deste sábado (6).

Serviço:

Show 'As Décadas de Ouro do Brega no Pará'
Dia 6 de setembro de 2025
A partir das 22h 
Na sede da AABB, na rodovia BR-316,
km-07, Águas Brancas, em Ananindeua
Ingressos na bilheteria do clube social
e também por: (91) 98169-1828 

 

Palavras-chave

cultura

show reúne nomes históricos do brega em ananindeua
Cultura
