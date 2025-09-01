Capa Jornal Amazônia
Projeto ‘Traços do Norte’ abre inscrições para oficinas gratuitas de grafite em Belém e Ananindeua

Os interessados podem se inscrever até terça-feira (2) em um formulário on-line

O Liberal
fonte

Oficinas abordam história do grafite, técnicas de produção e valorização das identidades amazônicas (Emely Trindade)

O projeto “Traços do Norte” está com inscrições para oficinas gratuitas de grafite voltadas a mulheres e pessoas LGBTQIA+ em Belém e Ananindeua. As matrículas podem ser realizadas até esta terça-feira (2) por meio de formulário on-line.

A iniciativa oferece formação em técnicas de grafite e aborda a história da arte urbana, com foco na valorização das identidades amazônicas. O objetivo do projeto é potencializar o protagonismo desses grupos na cena cultural da região.

As oficinas serão realizadas entre setembro e outubro, e cada participante poderá escolher apenas uma turma. Veja como irá funcionar:

Serão três turmas, com 15 vagas cada: a primeira nos dias 6 e 7 de setembro, no Centro Comunitário Unidos Venceremos, em Belém; a segunda nos dias 20 e 21 de setembro, na Associação de Moradores da Área Dois da Sacramenta, também na capital paraense; e a terceira nos dias 4 e 5 de outubro, na Casa Cura, em Ananindeua.

Os participantes terão direito a apoio financeiro de R$ 400, divididos entre a formação (R$ 200) e a participação na exposição final (R$ 200). O resultado da seleção será divulgado nos canais oficiais do projeto.

O projeto propõe não apenas o aprendizado de técnicas, mas também uma reflexão sobre trajetórias e experiências pessoais, promovendo inclusão no cenário artístico urbano da região metropolitana de Belém. A iniciativa conta com apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio do eixo de formação em Cultura Urbana e Periférica.

Cultura
