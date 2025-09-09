Justiça absolve ex-PM réu em investigação sobre chacina de seis pessoas em Ananindeua

O policial militar reformado Arney Augusto Carvalho Braga, de 42 anos, foi absolvido da acusação de ter participado de uma chacina em Ananindeua, no ano de 2018. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (9/9), após os jurados aceitarem a alegação de insuficiência de provas de autoria. Na ocasião dos assassinatos, seis homens foram mortos nos bairros do Distrito Industrial e 40 Horas.

A decisão dos jurados acolheu o entendimento do promotor Gerson Daniel da Silveira, que atuou no júri, e requereu a absolvição do réu por falta de provas que ligassem o ex-PM ao crime. Segundo informações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), quatro testemunhas compareceram para depor, porém foram dispensadas. No momento do interrogatório, Arney Augusto optou pelo silêncio e não prestou nenhuma declaração diante dos jurados.

Chacina

A chacina ocorreu no dia 9 de abril de 2018. Segundo os autos do processo, Arney Augusto, que na época era soldado da PM, foi apontado pela acusação como um suposto membro de um grupo, popularmente chamado de ‘milícia’. Os suspeitos seriam responsáveis pela chacina que resultou na morte de seis pessoas: José Patrick de Nazaré Araújo, Valmon Ramos Guimarães, Fabiano Ribeiro da Costa, Mailson Pereira Machado, Wellington da Silva Ferreira e Jhonatan Matos Maia.

Ainda conforme a investigação da época, a motivação para os assassinatos teria sido uma retaliação “de forma indiscriminada de pessoas que possivelmente estivessem relacionadas a crimes de tráfico e contra o patrimônio”. Além disso, de acordo com o TJPA, o grupo de ‘milicianos’ também buscava vingar um homicídio ocorrido no dia 8/4/2018, na Rodovia do 40 Horas, de um outro militar.