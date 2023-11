Morte de Marília Mendonça completa 2 anos e cantora continua batendo recordes

A morte de Marília Mendonça completou dois anos neste domingo (5 de novembro). Passado todo esse tempo, porém, a artista continua sendo admirada pelos fãs e segue batendo recordes. Neste ano, mais precisamente no mês de maio, por exemplo, ela se tornou a primeira brasileira a alcançar 10 bilhões de reproduções no Spotify, segundo o Chart Data. Marília também já registra mais de 12,5 milhões de ouvintes mensais no streaming.

As músicas da cantora continuam se mantendo na playlist Top 50 Brasil, das 50 músicas mais tocadas no país.

Lançada originalmente em dezembro de 2020, em parceria com o rapper Xamã, e posteriormente lançada por Marília no projeto Decretos Reais, a canção Leão, outro sucesso da cantora, se tornou a primeira música em língua portuguesa da história a atingir 1,9 milhões de reproduções em apenas um dia.

Partida precoce

Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, em um acidente de avião, aos 26 anos. A aeronave bimotor da empresa PEC Táxi Aéreo que levava a cantora decolou em Goiânia por volta de 13h, com destino ao Aeroporto Regional de Ubaporanga, conhecido como aeroporto de Caratinga.

Após mais de duas horas de voo, os procedimentos de pouso foram iniciados, mas o avião colidiu com um cabo de torre de distribuição de energia e caiu no Vale do Rio Doce, a 4 quilômetros da pista de pouso, em Piedade de Caratinga, cidade vizinha a Caratinga.

Além de Marília, morreram no acidente o piloto e copiloto, o tio dela, Abicelí Silveira, de 43 anos, e o produtor Henrique Bahia, de 32 anos.