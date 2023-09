Conselho de Marília Mendonça à Luísa Sonza é lembrado após traição. ‘O amor é uma escolha’

A cantora Luísa Sonza movimentou a internet nesta quarta-feira, 20, com o anúncio do fim da relação com o influenciador digital Chico Moedas. A revelação foi feita no programa da Ana Maria Braga, “Mais Você”.

Após a informação ser divulgada em diversas páginas de notícia e comentada por perfis nas redes sociais, a equipe de mídia social de Luísa Sonza lembrou um conselho dado pela compositora e cantora Marília Mendonça, no momento em que as duas gravaram uma canção juntas.

“E ainda bem que a Marília Mendonça deu esse conselho para Luísa e ela aprendeu: ‘O amor é uma escolha, não é uma necessidade. Eu gosto de você mas eu não preciso de você”, dizia o texto dividido com internautas em suas redes sociais.