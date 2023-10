Marília Mendonça: inquérito atribui responsabilidade da queda do avião aos pilotos

Quase dois anos após a morte da cantora Marília Mendonça em um acidente aéreo, em Piedade de Caratinga (MG), a Polícia Civil de Minas Gerais apresentou, nesta quarta-feira (04), a conclusão do inquérito sobre a queda do avião. Após descartar as hipóteses de falha mecânica e atentado, foi constatado que houve negligência e imprudência dos pilotos. Saiba os detalhes.

O delegado Ivan Lopes, de Caratinga, explicou que em caso de pouso em lugar desconhecidos, os pilotos fazem contato com outros profissionais e assim não ocorreu. Para a Polícia de Minas Gerais, este é um caso de homicídio culposo triplamente qualificado, por parte do piloto e copiloto.

Como ambos faleceram junto aos demais passageiros, houve a extinção da punibilidade e, por isso, foi sugerido o arquivamento do caso. No acidente aéreo, além da cantora Marília Mendonça, morreram o piloto Geraldo Medeiros, o copiloto Tarciso Viana, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho. O laudo da Polícia Civil aponta a causa da morte politraumatismo contuso.