Irmão de Marília Mendonça diz que faltou transparência no inquérito: ‘A Justiça não foi feita'

O irmão da cantora Marília Mendonça, João Gustavo, não concorda com o inquérito da morte de sua irmã, ocorrido em 2021, por ocorrência de um acidente aéreo em Minas Gerais (MG). O Inquérito aponta os pilotos como responsáveis pela queda, no entanto, a sugestão é de arquivamento do caso, pois como os dois morreram no acidente, não há como cumprir com as penas. Confira mais detalhes!

João Gustavo, irmão da cantora Marilia Mendonça concedeu uma entrevista exclusiva ao site Splash e revela que não concorda com o resultado do inquérito feito pela Polícia Civil de Minas Gerais. “Faltou transparência. Para a família continua a dúvida. Achamos que para eles foi cômodo culpar os pilotos e isentar a companhia energética de Minas Gerais. Eles mesmo se culparam sinalizando os fios de alta tensão após o acidente. Isso é um fato, e contra fatos não há argumentos”, disse João durante a entrevista.

Ainda de acordo com o irmão da Rainha da Sofrência: "Assim que o inquérito for entregue ao poder judiciário, iremos acompanhar e indagar certas questões que ainda não foram respondidas. Minha mãe, assim como eu, espera respostas claras e objetivas. Acreditamos que a justiça ainda não foi feita e o caso não foi solucionado", concluiu.

Apesar de não concordar com a justiça conduzida pelos sere humanos, diz que: "Somos pessoas de fé e acreditamos que a justiça de Deus será feita. Essa não falha. Teremos um esclarecimento sobre os fatos’, finalizou.

Relembre

A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou a conclusão do inquérito sobre a morte da cantora Marília Mendonça, junto com o piloto Geraldo Medeiros, o copiloto Tarciso Viana, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho. O laudo da Polícia Civil aponta a causa da morte politraumatismo contuso. O piloto e o copiloto foram relacionados a culpa da queda do avião, no entanto, como ambos faleceram junto aos demais passageiros, houve a extinção da punibilidade e, por isso, foi sugerido o arquivamento do caso.