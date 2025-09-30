Morre Herlander Andrade: médico era um dos fundadores do bloco carnavalesco Império Romano

Morreu nesta terça-feira, 30, em Belém, o médico, chef de cozinha e agitador cultural Herlander Andrade, coordenador e um dos fundadores do bloco carnavalesco Império Romano. Em 2024, o bloco foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), através do projeto de Lei n.º 600/2023, de autoria da deputada Lívia Duarte (PSOL). Fundado nos anos 70, o bloco é considerado o primeiro grito de carnaval do Brasil, celebrando a cultura amazônica e atraindo multidões ao som da irreverência e alegria do carnaval de rua.

Conforme divulgação nas redes sociais, a missa de despedida ocorre no Parque das Palmeiras (Domingos Marreiros, 1536), em Belém, até as 15h. Em seguida, o sepultamento será no Recanto da Saudade (avenida Gov. José Malcher, 1872),

VEJA MAIS

Segundo o historiador Neto Cabral, amigo de Herlander, a causa do falecimento foi um infarto. "O Herlander era acima de tudo um grande amigo. Um amigo para todas as horas e uma pessoa tranquila, calma. Ele era um dos organizadores do nosso bloco, o Império Romano. A morte dele deixa a gente muito triste. Era uma pessoa sempre alegre, feliz, solícito, sempre querendo ajudar as pessoas", afirma.

Nas redes sociais, o ex-prefeito de Belém Edmilson Rodrigues também lamentou a perda. "Meu profundo pesar pela partida do Dr Herlander Andrade, cirurgião do HPSM Mário Pinotti, ex-candidato pelo PSOL e que teve uma importante contribuição à cultura. Ele foi um dos fundadores do bloco do carnaval Império Romano, o mais antigo de Belém com 55 anos de história; e chef da gastronomia paraense, aprovado para a escola Le Cordon Bleu Peru, uma das mais importantes do gênero no mundo, e dono dos restaurantes Moquén e Boteco do Camarão. Que a alegria, entusiasmo e fé do Dr Herlander Andrade continuem inspirando a muitos", escreveu.