Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre Herlander Andrade: médico era um dos fundadores do bloco carnavalesco Império Romano

O velório ocorre no Parque das Palmeiras (Domingos Marreiros, 1536), em Belém, e o sepultamento será no Recanto da Saudade (avenida Gov. José Malcher, 1872)

O Liberal
fonte

Herlander Andrade é um dos fundadores do bloco Império Romano ()

Morreu nesta terça-feira, 30, em Belém, o médico, chef de cozinha e agitador cultural Herlander Andrade, coordenador e um dos fundadores do bloco carnavalesco Império Romano. Em 2024, o bloco foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), através do projeto de Lei n.º 600/2023, de autoria da deputada Lívia Duarte (PSOL). Fundado nos anos 70, o bloco é considerado o primeiro grito de carnaval do Brasil, celebrando a cultura amazônica e atraindo multidões ao som da irreverência e alegria do carnaval de rua.

Conforme divulgação nas redes sociais, a missa de despedida ocorre no Parque das Palmeiras (Domingos Marreiros, 1536), em Belém, até as 15h. Em seguida, o sepultamento será no Recanto da Saudade (avenida Gov. José Malcher, 1872),

VEJA MAIS

image Morre Herlander Andrade: médico era um dos fundadores do bloco carnavalesco Império Romano
O velório ocorre no Parque das Palmeiras (Domingos Marreiros, 1536), em Belém, e o sepultamento será no Recanto da Saudade (avenida Gov. José Malcher, 1872)

image Império Romano lança tema sustentável e agradece apoio cultural do Grupo Liberal
O bloco terá um novo cortejo pelas ruas do bairro do Umarizal e também indumentárias com garrafas plásticas recicladas

image Bloco Império Romano é declarado como patrimônio cultural imaterial do Pará por Helder Barbalho
Governador sancionou a lei hoje.

Segundo o historiador Neto Cabral, amigo de Herlander, a causa do falecimento foi um infarto. "O Herlander era acima de tudo um grande amigo. Um amigo para todas as horas e uma pessoa tranquila, calma. Ele era um dos organizadores do nosso bloco, o Império Romano. A morte dele deixa a gente muito triste. Era uma pessoa sempre alegre, feliz, solícito, sempre querendo ajudar as pessoas", afirma.

Nas redes sociais, o ex-prefeito de Belém Edmilson Rodrigues também lamentou a perda. "Meu profundo pesar pela partida do Dr Herlander Andrade, cirurgião do HPSM Mário Pinotti, ex-candidato pelo PSOL e que teve uma importante contribuição à cultura. Ele foi um dos fundadores do bloco do carnaval Império Romano, o mais antigo de Belém com 55 anos de história; e chef da gastronomia paraense, aprovado para a escola Le Cordon Bleu Peru, uma das mais importantes do gênero no mundo, e dono dos restaurantes Moquén e Boteco do Camarão. Que a alegria, entusiasmo e fé do Dr Herlander Andrade continuem inspirando a muitos", escreveu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Herlander Andrade

bloco império romano
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

APRESENTAÇÃO

Marabá Jazz Festival: 3ª edição do evento reúne nove atrações da música instrumental brasileira

O projeto é considerado o maior festival de música instrumental do Sul e Sudeste do Pará

29.09.25 22h40

VIRALIZOU

‘Rock Doido do Gael’: Bebê ganha ‘mesversário’ inspirado na festa de aparelhagem do Crocodilo

A família do pequeno Gael, de seis meses, compartilhou os registros nas redes sociais e foi parar na página oficial da própria festa

29.09.25 20h32

LUTO

Morre Marquinho PQD, sambista e parceiro de Arlindo Cruz, aos 66 anos

O compositor estava internado há alguns dias. A causa da morte não foi divulgada pela família

29.09.25 18h33

CULTURA

Dona Onete ganha documentário que revela sua vida e celebra a força da Amazônia

Filme dirigido por Mini Kerti mostra a trajetória da artista, suas memórias e o carimbó chamegado que conquistou o Brasil e o mundo

28.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

DESPEDIDA

Morre Herlander Andrade: médico era um dos fundadores do bloco carnavalesco Império Romano

O velório ocorre no Parque das Palmeiras (Domingos Marreiros, 1536), em Belém, e o sepultamento será no Recanto da Saudade (avenida Gov. José Malcher, 1872)

30.09.25 13h51

'MINHA VIDA PAROU'

Lembra dela? Ex-atriz da Globo revela saúde debilitada há meses; saiba quem é

Atriz que participou das novelas "Alma Gêmea" e "Caras & Bocas" desabafou sobre problemas de saúde

29.09.25 19h15

SUPOSTO CASAL

Assumidos? Zé Felipe e Ana Castela posam de mãos dadas durante passeio no Pantanal

Cantores geram rumores de romance ao compartilhar registros de viagem com Leonardo e Poliana Rocha

29.09.25 23h25

ALERTA

Ex-BBB e médica Thelma Assis alerta sobre intoxicação por metanol após mortes por bebidas adulterada

Duas pessoas morreram e oito foram internadas após consumo de álcool adulterado; especialista esclarece riscos da substância

29.09.25 23h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda