Bloco Império Romano é declarado como patrimônio cultural imaterial do Pará por Helder Barbalho

Foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará (DOEPA), nesta quarta-feira (11), a Lei Nº 10.792, que declara o Bloco Recreativo Carnavalesco Líbero-Musical e Antifóbico "Império Romano" como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará.

No último dia 03 deste mês, a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) reconheceu a importância do cortejo, faltando apenas a assinatura do Governador Helder Barbalho para sancionar a Lei, o que ocorreu hoje.

O projeto de lei foi proposto pela deputada Lívia Duarte (PSOL) e aprovado por unanimidade na Alepa.

Neste momento, o "Império Romano" tem seu legado na Amazônia reconhecido.

O bloco foi fundado em 1970, ele é reconhecido como o primeiro grito de carnaval do Brasil.

O cortejo é realizado sempre no dia 25 de dezembro, atraindo multidões de carnavalescos para os bairros do Reduto e Umarizal, à moda da Roma Antiga. Em 2024, será a sua 54ª edição.