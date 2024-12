Bloco Império Romano é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará

Nesta terça-feira, 3, o Bloco Recreativo Carnavalesco Líbero-Musical e Antifóbico "Império Romano" foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), por meio do projeto de Lei Nº 600/2023, proposto pela deputada Lívia Duarte (PSOL).

Aprovado por unanimidade, a proposta declara o bloco “Império Romano” como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará, reconhecendo o legado da festividade na Amazônia. Fundado em 1970, e realizado sempre no dia 25 de dezembro, este ano, o bloco chega em sua 54ª edição e é considerado, pelos seus coordenadores, como o primeiro grito de carnaval do Brasil, celebrando a cultura da cidade atraindo multidões de carnavalescos para os bairros do Reduto e Umarizal, à moda da Roma Antiga.

“Primeiramente, agradecemos imensamente à deputada Lívia Duarte que tornou esse sonho possível. Agradecemos a ela por sua dedicação e consideração ao Império Romano. FIcamos muitos felizes e gratos com esse reconhecimento pois é a prova do reconhecimento de a trajetória do bloco e do legado construído nessa cidade que amamos tanto. O Império Romano iniciou como uma brincadeira entre amigos e hoje se torna patrimônio do nosso estado”, ceebra Herlander Andrade, coordenador do Bloco Império Romano.

Edição 54

Neste ano, o Bloco Império Romano apresenta o tema: “O Império Sustentável na COP30: Na Glória Romana da Reciclagem”, debatendo sobre a responsabilidade social e prevenção para uma vida mais saudável e sustentável. Dessa forma, apresentando ao público uma vestimenta que não prejudicará o meio ambiente e se tornará material reutilizável para o carnaval da cidade, que apresenta temas que enfatizam a preservação da Amazônia.

“A edição deste ano já entra no clima da COP30, abrindo o carnaval de 2025. O bloco vem pra incentivar o carnaval sustentável e a utilização de materiais recicláveis para a folia do carnaval da Amazônia. Queremos mostrar para o mundo que aqui nós temos um dos melhores carnavais do país e que há respeito com a natureza”, reforça Herlander.

O Bloco Império Romano abre o carnaval em Belém e proporciona ao público um cortejo com muita alegria, celebração e foliões vestidos como romanos. Além do cortejo, ocorrem também ações de prevenção e conscientização, como distribuição de preservativos, orientações de prevenção contra infecções e doenças sexualmente transmissíveis como HIV, Aids e HPV.

Venda de Indumentárias

Visando arcar com os custos e despesas para a realização do cortejo, a coordenação do bloco anuncia a venda da indumentária romana oficial para o desfile deste ano. A ação é uma das formas encontradas pelos colaboradores para manter a tradição carnavalesca viva no norte e incentivar a moda sustentável no carnaval, relembrando como o Natal era celebrado antes da era cristã.

“Pela primeira vez, a gente iniciou a venda da indumentária, até mesmo como um apelo popular. A nossa indumentária foi feita com muito carinho idealizada pela artista e de forma totalmente sustentável. Por meio dela, nós iremos custear despesas do bloco como a banda, o trio elétrico e demais custos. A população que participa do bloco pode está colaborando conosco por meio desta indumentária, e aproveitar e se caracterizar conosco para o primeiro grito de carnaval do Brasil”, enfatiza Herlander Andrade.