Bloco ‘Império Romano’ ganha as ruas de Belém e celebra 52 anos de desfile de pré-Carnaval; vídeo

O bloco de pré-Carnaval “Império Romano” realiza na tarde desta segunda-feira de Natal, 25, o seu 51º desfile pelas ruas de Belém. Os brincantes iniciaram a concentração ao meio-dia, e seguiram a partir de 15h o trajeto pré-determinado: com saída da esquina da travessa Soares Carneiro com a avenida Municipalidade até a praça Waldemar Henrique. No momento em que o bloco atravessava a avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, a reportagem do Grupo Liberal ouviu brincantes e organizadores.

Antônio Russo, um dos fundadores do bloco, afirma que a brincadeira popular começou com dez pessoas enroladas em um lençol. “A gente faz parte da coordenadoria. Todo ano a gente se junta e neste ano estamos homenageando o Veloso Dias, que era nosso compositor e que faleceu neste ano. No ano passado, ele fez uma música nova para nós. Além do Veloso, nós também perdemos muitos dos nossos na pandemia. No céu, já temos um bloco só de ‘romanos’ que se foram”, afirma.

O cortejo do “Império Romano” chegou a praça Waldemar Henrique por volta das 17h.

