Bloco ‘Império Romano’ abre o Carnaval de rua em Belém nesta segunda-feira de Natal

Na tarde desta segunda-feira, 25, o tradicional bloco “Império Romano” dará o primeiro grito de Carnaval, marcando o início da folia pelas ruas de Belém. Com uma programação diversificada, a organização preparou uma folia que promete agitar os brincantes ao som de mini-trios elétricos, bateria de escola de samba, banda de fanfara e a presença emblemática da Galinha do Ramalho. O desfile terá início às 15h na Travessa Soares Carneiro com a Municipalidade, com concentração a partir do meio-dia, e encerramento na Praça Waldemar Henrique às 18h, seguindo as determinações dos órgãos de segurança.

Para animar os foliões, o bloco contará com a presença de bateria de samba do Rancho Não Posso Me Amofinar e intérpretes, incluindo Arlen Machado e Luizinho Moura. A expectativa de público é de 35 a 40 mil brincantes durante o percusso que se estenderá pelas principais ruas da cidade, passando pela Travessa Soares Carneiro, Avenida Senador Lemos, Avenida Doca de Souza Franco, Avenida Marechal Hermes e Praça Waldemar Henrique.

Bloco Império Romano leva irreverência às ruas de Belém no Natal (Fábio Will / O Liberal)

Neste ano, o bloco de carnaval presta homenagem ao compositor e poeta paraense, e senador do “Império”, Veloso Dias, que morreu no último dia 19 de dezembro. Veloso, autor de “Ex Mai Love”, canção interpretada por Gaby Amarantos na trilha de abertura da novela “Cheia de Charme”, será lembrado com uma música inédita intitulada “S.O.S”, apresentada somente durante o desfile.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Neto Araújo, um dos organizadores do evento, afirmou que estava com boas expectativas para colocar o bloco nas principais ruas da cidade por mais um ano. “O público pode esperar um carnaval de rua alegre, organizada, com a participação ative da Guarda Municipal e da Polícia Militar, que estão dando apoio para garantir a segurança e a diversão de todos”, complementou.

As novidades de 2023 estão na preocupação do bloco com o meio ambiente. A organização firmou parceria com uma cooperativa de catadores, promovendo a reciclagem e conscientização dos foliões sobre a importância de manter as ruas limpas, sem as sujeiras de latinhas de refrigerantes ou bebidas alcoólicas, ou garrafas. “Vamos fazer o desfile de bloco e deixar tudo limpinho”, ressaltou Neto.

Bloco Império Romano leva irreverência às ruas de Belém no Natal (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Tradição nas ruas de Belém

O bloco “Império Romano” celebra 53 anos de existência e 51 de desfile nas ruas da capital paraense, quando um grupo de amigos decidiu criar um bloco de rua em uma brincadeira no dia de Natal ao sair desfilando com lençóis no corpo. Desde então, essa “brincadeira” atravessou gerações, tornando-se uma festa popular que celebra a cultura do Estado e a antecipa a alegria do Carnaval, vivenciada geralmente no mês de fevereiro do ano seguinte.

Neto Araújo ressalta que o bloco é uma organização sem fins lucrativos, destinado a todos que sejam celebrar o dia natalino com alegria e folia. Os filões só deixaram de ir às ruas brincar durante dois anos devido à pandemia da covid-19.

“O ‘Império Romano’ é um bloco carnavalesco lito musical, anti-homofóbico, que preserva o amor, a alegria e o respeito à diversidade. É um bloco atrativo para todas as pessoas que gostam de festa e alegria”, afirmou o organizador.

Agende-se

Bloco ‘Império Romano”

Data: 25 de dezembro;

Concentração, às 13h: Travessa Soares Carneiro, na esquina com a Rua Municipalidade;

Saída: às 15h;

Aberto ao público.