Bloco Império Romano volta neste domingo às ruas de Belém; confira o trajeto

O primeiro grito de Carnaval será dado neste domingo, 25, no tradicional bloco "Império Romano", que após dois anos de pandemia de Covid-19 volta a sair às ruas de Belém. A concentração começa às 13h, na travessa Soares Carneiro e faz um novo trajeto. O bloco completa 52 anos de existência e 50 em atividade nas ruas. A expectativa é de reunir 80 mil brincantes.

A concentração ocorrerá na travessa Soares Carneiro, esquina com a rua Municipalidade, a partir das 13h. A saída do bloco está programada para às 15h, com chegada às 19h. O bloco terá dois mini-trios elétricos, a bateria de uma escola de samba de Belém, uma banda de fanfarra e a Galinha do Ramalho. Os foliões homenagearão os fundadores, entre eles Taylor Collier, que faleceu durante a pandemia de Covid-19.

Os foliões do bloco poderão fazer o percurso sendo assistidos pelos órgãos públicos, como a Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Guarda Municipal, além da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).



Confira o trajeto do bloco

Concentração, às 13h: Travessa Soares Carneiro, na esquina com a Rua Municipalidade.

Saída: às 15h

Primeiro trecho: Travessa Soares Carneiro – Avenida Senador Lemos

Segundo trecho: Avenida Doca de Souza Franco – Avenida Marechal Hermes

Trecho final: Avenida Marechal Hermes – Praça Waldemar Henrique