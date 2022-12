Primeiro grito de carnaval do Brasil, Bloco Império Romano leva 50 mil pessoas às ruas de Belém

Após dois anos sem ganhar às ruas, o Bloco Império Romano, trouxe alegria e irreverência às ruas de Belém, na tarde chuvosa deste domingo de natal (25). Por conta da pandemia de covid-19, o tradicional bloco paraense ficou parado, deixando um vazio nos foliões. Com a concentração na Travessa Soares Carneiro, esquina com a Municipalidade, o bloco teve início ás 13h e saída ás 15h, com destino à Praça Waldemar Henrique.

Com trios elétricos, fanfarra, bateria, muito samba e a famosa Galinha do Ramalho, o bloco levou em torno de 50 mil pessoas para as ruas, segundo um dos organizadores, Neto Araújo.

“Estou à frente do Império Romano há 48 anos, ter esse bloco na rua novamente é sentimento de realização. Após a pandemia, nosso bloco volta para as ruas, mas hoje estamos de volta. É o grito de carnaval do Brasil e aquele bloco pequeno, criado na Vila Importadora, no bairro do Umarizal pelo nosso amigo Bozo, criou essa tradição que já dura 52 anos, botando bloco na avenida. É felicidade, é união, é alegria e hoje temos mais de 50 mil pessoas aqui”, disse.