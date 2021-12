Tradicional bloco do Império Romano não sairá às ruas neste Natal; entenda

O tradicional bloco Império Romano não irá sair este ano. O evento que marca o primeiro grito de Carnaval em Belém, não ganhará as ruas neste dia de Natal. O bloco é composto por brincantes vestidos de romanos.

“Em respeito à vida e às pessoas, o Império Romano não irá às ruas no dia 25. Contamos com a compreensão de todos os brincantes e amantes do Carnaval de Rua . Desejamos a todos um feliz natal e um próspero ano novo”.

A informação foi relatada na última segunda-feira, 20, por meio de uma publicação no Facebook. A decisão do bloco Império Romano foi em decorrência do cancelamento do Carnaval 2022.

O bloco, que completaria 51 anos este ano, tem trajeto com saída a travessa Soares Carneiro, seguindo pela avenida Senador Lemos, travessa Dom Pedro, avenida Generalíssimo Deodoro e avenida Governador José Malcher até o Bar do Parque.