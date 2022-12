Bloco Império Romano voltará a conquistar as ruas de Belém; confira novo trajeto e horários

Após dois anos sem que o tradicional bloco Império Romano saísse às ruas de Belém, devido a pandemia de Covid-19, finalmente os antigos guerreiros voltarão para conquistar o primeiro grito de Carnaval no Natal, dia 25. A expectativa da organização para esse ano é alta, com o público alcançando 80 mil pessoas na folia. O bloco completa 52 anos de existência e 50 em atividade nas ruas. As duas únicas vezes que não saíram pelas vias públicas da capital paraense ocorreram por causa da pandemia. Os foliões homenagearão os fundadores, principalmente Taylor Collier, que morreu durante a pandemia.

“O bloco irá homenagear os fundadores. Perdemos muitos na pandemia. Vamos homenagear em especial o principal fundador Taylor Collier, que também morreu de Covid-19, e outros que ajudavam o bloco. É um sentimento ao mesmo tempo de tristeza por não estarem mais com a gente, mas ao mesmo tempo de felicidade por eles estarem vendo onde estejam que o bloco vai voltar a avenida. O bloco que não recebe recursos públicos, que não defende partido político, e que não defende nenhuma agremiação específica de Carnaval. É um bloco que traz alegria e tem apelo popular”, ressalta o imperador do bloco, Herlander Andrade, de 50 anos.

Neste retorno haverá mudanças no trajeto. Em 2022, a organização do Império Romano em acordo com órgãos de segurança decidiu mudar o trajeto para não atrapalhar o trânsito em vias importantes da capital. A concentração ocorrerá na travessa Soares Carneiro esquina com a Municipalidade, a partir das 13h. A saída do bloco está programada para às 15h, com chegada às 19h.

“Vamos esse ano também, por orientação do setor público, vamos mudar o trajeto. Será em direção à [avenida] Doca e a [avenida] Marechal Hermes, por uma questão de ir e vir das pessoas. Quando passávamos pelo Umarizal comprometia muito as vias e a gente não pode atrapalhar o direito de ir e vir das pessoas, assim como tem os hospitais no caminho, como o Hospital do Coração, a Santa Casa, a Beneficente Portuguesa. Por isso, houve uma necessidade de mudar o percurso, e o setor público nos orientou muito bem”, explica Herlander.

O bloco sairá com dois mini-trios elétricos, a bateria de uma escola de samba de Belém, com uma bandinha de fanfarra e a Galinha do Ramalho. “Esse ano teremos os estandartes das escolas de samba apresentando o bloco como era o Império Romano que apresentava as legiões nas suas guerras”, adianta o imperador.

O imperador Herlander, título dado ao coordenador-geral do bloco, destaca que não há nenhum bloco de Carnaval que saia no Natal em todo o Brasil. O Império Romano é o primeiro e o único a dar as boas-vindas à folia no Natal. Por causa disso e pelas cinco décadas de história, os integrantes tentam transformar o bloco em patrimônio imaterial de Belém.

Durante todo o ano, o Império Romano também realiza ações sociais como a distribuição de cestas básicas. Na folia, a organização levará informações de saúde, principalmente para o público masculino, sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e sobre a prevenção ao câncer de pênis. O bloco terá suporte de vários órgãos públicos como de segurança com a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, além da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Confira o trajeto do bloco

Concentração, às 13h: Travessa Soares Carneiro, na esquina com a Rua Municipalidade.

Saída: às 15h

Primeiro trecho: Travessa Soares Carneiro – Avenida Senador Lemos

Segundo trecho: Avenida Doca de Souza Franco – Avenida Marechal Hermes

Trecho final: Avenida Marechal Hermes – Praça Waldemar Henrique