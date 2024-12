Império Romano lança tema sustentável e agradece apoio cultural do Grupo Liberal

Na última terça-feira (17), a organização do Bloco Império Romano promoveu uma coletiva de imprensa na Sala Vicente Salles, do Memorial dos Povos, para anunciar as novidades de 54ª edição do desfile que realiza anualmente. O evento deste ano pretende celebrar a diversidade e promover a sustentabilidade, em sintonia com a temática da Conferência das Nações Climáticas (COP) 30, que acontecerá em Belém em 2025. Durante a coletiva, a imprensa foi homenageada, incluindo o Grupo Liberal, por valorizar e divulgar o evento, que ocorre anualmente no dia 25 de dezembro, de forma gratuita.

VEJA MAIS

Com o tema ‘Império Sustentável na COP 30: Na Glória Romana da Reciclagem', o bloco irá incentivar um carnaval sustentável utilizando materiais recicláveis em fantasias e adereços, além de conscientizar sobre a destinação correta do lixo.

O cortejo seguirá um novo trajeto pelas ruas do bairro do Umarizal, iniciando na Travessa Soares Carneiro, próximo ao Bar Municipal, com concentração às 13h. O desfile começará às 15h, passando pela Avenida Senador Lemos, Travessa Dom Pedro I, Avenida Generalíssimo Deodoro, Rua Bernal do Couto, até a Avenida Visconde de Souza Franco, onde será encerrado.

Bloco Império Romano realizou coletiva para anunciar as novidades deste ano (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A figurinista Cleide Coelho, que participa do bloco há 20 anos, destacou a importância da reutilização de materiais. "Gastamos para montar uma fantasia, confeccionando um arranjo de cabeça e escudo, apenas uma garrafa. Queremos dar um destino certo às peças após o bloco, conscientizando sobre a reciclagem e tirando o lixo das ruas", disse.

Segundo a artista multimídia e secretária do bloco, Mágda Strass, o bloco sempre trouxe cooperativas para recolherem resíduos durante o desfile, praticando a sustentabilidade. "Nosso bloco sempre se preocupou com reciclagem. Além disso, fazemos festas e vaquinhas para arrecadar recursos e manter essa tradição viva", afirmou.

Para arcar com os custos do desfile, a organização anunciou a venda da indumentária romana oficial deste ano, como uma forma de incentivo à sustentabilidade e preservação da cultura.

Herlander Andrade, coordenador do bloco, reforçou o compromisso do evento com a celebração cultural e a conscientização ambiental. "Este ano, estamos falando da COP30 e da sustentabilidade de forma irreverente. Esperamos atrair um grande público com alegria, amor e a certeza de que temos o melhor carnaval de rua do Brasil", disse animado.

Reconhecimento cultural

Neste mês, o Bloco Império Romano foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), através do projeto de Lei n.º 600/2023, de autoria da deputada Lívia Duarte (PSOL). Fundado nos anos 70, o bloco é considerado o primeiro grito de carnaval do Brasil, celebrando a cultura amazônica e atraindo multidões ao som da irreverência e alegria do carnaval de rua.

Para Inês Silveira, presidente da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), o reconhecimento é um marco importante. "Cultura é, na sua essência, a representatividade da vida de um povo. O Bloco Império Romano, com seus 54 anos de história, simboliza as raízes e a vida da nossa gente amazônida", afirmou.

Sobre a homenagem recebido, o coordenador do Núcleo de Cultura do jornal O Liberal, Abílio Dantas, disse estar honrado e feliz com o reconhecimento. “O fato de o Bloco Império Romano completar 54 anos de existência e ser reconhecido pela Assembleia Legislativa e pelo Governo do Estado como patrimônio imaterial da cultura demonstra a força e a criatividade do carnaval de Belém”, disse.

“Como o único bloco de carnaval do Brasil a desfilar no dia 25 de dezembro, o Império Romano abre oficialmente o carnaval no país, reforçando as raízes profundas e únicas dessa celebração na nossa cidade. Fazer parte dessa comemoração é, sem dúvida, muito especial”, complementou.

Serviço

54ª Bloco Império Romano

Concentração: 13h;

Local: Soares Carneiro, entre Municipalidade e Senador Lemos - Próximo à Praça Brasil;

Saída: 15h;

Aberto ao público.