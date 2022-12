Morre jornalista americano expulso de estádio no Qatar por vestir camisa LGBT

Uma notícia triste finalizou a noite desta sexta-feira (9). Foi confirmada a morte do jornalista americano Grant Wahl. O comunicador de 48 anos realizava a cobertura da Copa do Mundo 2022, no Catar, e se envolveu em um episódio marcante há quase duas semanas. Grant passou mal no Lusail Stadium, onde cobriu as quartas de final entre Holanda x Argentina, e não resistiu. A morte foi confirmada pela federação de futebol dos Estados Unidos.

Vale ressaltar que ainda no dia 21 de novembro, enquanto trabalhava para a CBS Sports, o jornalista foi impedido de entrar em um dos estádios da Copa do Mundo por vestir uma camisa com um arco-íris, em apoio aos direitos da comunidade LGBTQIA+. Ele desabafou no seu twitter pessoal após o episódio: "segurança da Copa do Mundo do Catar me deteve por 25 minutos por usar uma camiseta de apoio aos direitos LGBT, pegou meu telefone à força e exigiu com raiva que eu tirasse minha camiseta para entrar no estádio. Eu recusei", afirmou.

O irmão do jornalista, Eric Wahl, publicou um vídeo nas redes sociais em que declarava ser gay, e, por essa razão, o uso da camisa com o arco-íris. O familiar acredita que seu irmão tenha sido assassinato no país sediador da Copa do Mundo 2022.