‘Mochila maluca’ com paredão de som faz sucesso entre alunos no Pará

A “DJ Isis” levou o “Princesinha Sound” à escola na semana de Dia das Crianças

Lívia Ximenes
O "Princesinha Sound" da "DJ Isis" fez sucesso na escola (Reprodução / Instagram)

As atividades que celebram o Dia das Crianças nas escolas viralizaram nas redes sociais nessa semana. Entre elas, está a “mochila maluca”, na qual os alunos precisam ir à aula com um item totalmente personalizado e diferente do comum. O sucesso da vez foi a mochila com o paredão de som da “Princesinha Sound - DJ Isis”.

Além de toda a estrutura montada, a “mochila” também tem luzes de led e toca música personalizada com o nome da menina. Ao chegar na escola, outras crianças também estavam com o item no mesmo tema e todos se divertiram com o som.

Cultura
