Quem criou o Dia das Crianças e por que ele é comemorado em 12 de outubro? Descubra a origem da data

O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, é uma das datas mais esperadas pelos pequenos e também pelo comércio. Mas você sabe quem criou o Dia das Crianças no Brasil e por que ele é celebrado justamente nessa data?

Embora seja fortemente associado a presentes, brinquedos e atividades recreativas, o Dia das Crianças tem uma origem oficial e histórica, com raízes no início do século 20 e ligação com a valorização dos direitos da infância. Saiba mais a seguir.

Quem criou o Dia das Crianças no Brasil?

A ideia de criar uma data dedicada às crianças surgiu em 1923, durante o Congresso Sul-Americano da Criança, realizado no Rio de Janeiro. O evento reuniu médicos, educadores e autoridades de diversos países da América do Sul para discutir temas relacionados à saúde, educação e bem-estar infantil.

Inspirado pelas discussões do congresso, o deputado federal Galdino do Valle Filho propôs a criação de uma data nacional para homenagear as crianças. A proposta foi aceita, e o então presidente Arthur Bernardes sancionou a Lei nº 4.867, em 5 de novembro de 1924, oficializando o Dia das Crianças no Brasil a ser comemorado no dia 12 de outubro.

Por que o Dia das Crianças é comemorado em 12 de outubro?

A escolha do 12 de outubro não foi por acaso. A data já era significativa no calendário católico por marcar o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Com isso, uniu-se o simbolismo religioso à valorização da infância, criando uma data com forte apelo cultural.

Porém, apesar da oficialização em 1924, o Dia das Crianças demorou a se popularizar. Foi somente nos anos 1950 que a comemoração ganhou destaque nacional, graças a uma campanha publicitária.

Como o comércio ajudou a popularizar o Dia das Crianças?

Nos anos 1950, a marca de brinquedos Estrela, em parceria com a Johnson & Johnson, lançou a campanha “Semana do Bebê Robusto”, uma estratégia de marketing que mais tarde foi renomeada para “Semana da Criança”. A ação visava aumentar as vendas de brinquedos e produtos infantis no mês de outubro.

A campanha foi um sucesso, e o comércio logo adotou o 12 de outubro como uma das principais datas do calendário promocional. Desde então, o Dia das Crianças se tornou sinônimo de presentes, eventos escolares e ações voltadas para o público infantil em todo o Brasil.

O Dia das Crianças no mundo

Vale lembrar que o Brasil foi um dos primeiros países a instituir oficialmente o Dia das Crianças. Em 1959, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a Declaração dos Direitos da Criança e, em 1989, a Convenção sobre os Direitos da Criança, reforçando a importância de garantir proteção, educação e dignidade para todos os menores de idade.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervsão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com.)