Michael Jackson é a celebridade morta mais bem paga do mundo; confira o ranking
A marca, legado e direitos autorais de uma celebridade nunca morrem e podem se tornar ativos que valem milhares de vezes mais com o passar do tempo.
O rei do pop segue dominando o mundo, mesmo que seja do além. Segundo um levantamento realizado pela Forbes, Michael Jackson foi a celebridade falecida que mais faturou no mundo no último ano disponível.
No ranking de celebridades mortas que mais ganharam dinheiro, divulgado nesta sexta-feira (31/10), Michael está em primeiro lugar, seguido do autor Dr. Seuss e dos músicos Richard Wright e Syd Barrett, fundadores do Pink Floyd. Bob Marley e Miles Davis também aparecem na lista.
Segundo a Forbes, o espólio de Michael Jackson ganhou cerca de US$ 105 milhões neste ano. A revista afirma que esse valor veio graças aos royalties das músicas e produções baseadas na vida de Michael e realizadas após a morte do cantor.
Confira o ranking de famosos mortos mais ricos segundo a Forbes
Outros músicos na lista de celebridades falecidas são Notorious B.I.G, Miles Davis, Elvis Presley e Bob Marley. Veja o ranking:
- Michael Jackson (US$ 105 milhões)
- Dr. Seuss (US$ 85 milhões)
- Richard Wright, Syd Barrett (US$ 81 milhões)
- Notorious B.I.G (US$ 80 milhões)
- Miles Davis (US$ 21 milhões)
- Elvis Presley (US$ 17 milhões)
- Jimmy Buffett (US$ 14 milhões)
- Bob Marley (US$ 13 milhões)
- John Lennon (US$ 12 milhões)
- Prince (US$ 11 milhões)
- Arnold Palmer (US$ 11 milhões)
- Kobe Bryant (US$ 10 milhões)
O que esse ranking revela?
A marca, legado e direitos autorais de uma celebridade nunca morrem e podem se tornar ativos que valem milhares de vezes mais com o passar do tempo. No caso de Michael Jackson, a combinação de sua discografia, de seu espólio e de novas produções ou relançamentos alimenta uma máquina financeira potente. Esse cenário evidencia como o entretenimento, o branding pessoal e o controle de direitos intelectuais são fundamentais para um pós-falecimento financeiramente ativo.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
