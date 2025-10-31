Michael Jackson é a celebridade morta mais bem paga do mundo; confira o ranking

O rei do pop segue dominando o mundo, mesmo que seja do além. Segundo um levantamento realizado pela Forbes, Michael Jackson foi a celebridade falecida que mais faturou no mundo no último ano disponível.

No ranking de celebridades mortas que mais ganharam dinheiro, divulgado nesta sexta-feira (31/10), Michael está em primeiro lugar, seguido do autor Dr. Seuss e dos músicos Richard Wright e Syd Barrett, fundadores do Pink Floyd. Bob Marley e Miles Davis também aparecem na lista.

Segundo a Forbes, o espólio de Michael Jackson ganhou cerca de US$ 105 milhões neste ano. A revista afirma que esse valor veio graças aos royalties das músicas e produções baseadas na vida de Michael e realizadas após a morte do cantor.

Confira o ranking de famosos mortos mais ricos segundo a Forbes

Outros músicos na lista de celebridades falecidas são Notorious B.I.G, Miles Davis, Elvis Presley e Bob Marley. Veja o ranking:

Michael Jackson (US$ 105 milhões)

Dr. Seuss (US$ 85 milhões)

Richard Wright, Syd Barrett (US$ 81 milhões)

Notorious B.I.G (US$ 80 milhões)

Miles Davis (US$ 21 milhões)

Elvis Presley (US$ 17 milhões)

Jimmy Buffett (US$ 14 milhões)

Bob Marley (US$ 13 milhões)

John Lennon (US$ 12 milhões)

Prince (US$ 11 milhões)

Arnold Palmer (US$ 11 milhões)

Kobe Bryant (US$ 10 milhões)

O que esse ranking revela?

A marca, legado e direitos autorais de uma celebridade nunca morrem e podem se tornar ativos que valem milhares de vezes mais com o passar do tempo. No caso de Michael Jackson, a combinação de sua discografia, de seu espólio e de novas produções ou relançamentos alimenta uma máquina financeira potente. Esse cenário evidencia como o entretenimento, o branding pessoal e o controle de direitos intelectuais são fundamentais para um pós-falecimento financeiramente ativo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)