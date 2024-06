Chimpanzé de Michael Jackson tem herança milionária do cantor

Após a morte de Michael Jackson em 25 de junho de 2009, um dos animais de mais destaques de seu rancho Neverland era o chimpanzé Bubbles, que chegou a herdar quase 2 milhões de dólares. Esse valor foi colocado em uma conta e os rendimentos mensais proporcionam uma mesada de aproximadamente R$ 11 mil para o primata.

Atualmente com 41 anos de idade, Bubbles reside em um luxuoso santuário de animais na Flórida chamado Center for Great Apes (Centro para Grandes Primatas). Lá, ele participa de atividades como pintura e desfruta de música, sendo este o segundo centro onde ele viveu desde sua estada no rancho.

Relação de Bubbles e Michael

No rancho Neverland, Bubbles chegou ainda jovem em 1986, quando foi adquirido pelo cantor. Ele e Michael Jackson eram inseparáveis; o chimpanzé até dormia em um berço no quarto do cantor, usava seu banheiro e até vestia roupas semelhantes.

Em 2003, no entanto, Michael decidiu transferir Bubbles para um santuário. A medida foi tomada quando o chimpanzé alcançou a idade adulta e se tornou mais agressivo, levando o cantor a temer pela integridade física de seu filho mais novo, Bigi, que na época era um bebê.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)