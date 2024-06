Entenda o motivo dos filhos de Michael Jackson serem proibidos de acessar herança

Paris, Prince e Bigi, filhos e a mãe de Michael Jackson, Katherine Jackson, estão impedidos de acessar o dinheiro deixado pelo artista. A decisão é pela receita dos Estados Unidos.

Um documento obtido pela People, do dia 28 de maio, foi revelado que a herança não pode ser usada pelos familiares de Michael até que uma questão legal com a receita seja resolvida.

A disputa foi parar na Justiça apóa a receita americana realizar auditoria na declaração de imposto de renda do fundo que administra o dinheiro de Jackson e constatar que os números indicados estavam "subvalorizados". A ação revela ainda que os administradores do espólio devem "US$ 700 milhões adicionais em impostos e multas".

Além de Katherine, os filhos, também são beneficiários do fundo. Os administradores declararam que eles continuam recebendo dinheiro por meio de uma mesada: "Nos relatórios anuais fornecidos ao tribunal de sucessões, que são publicamente disponíveis, qualquer pessoa pode ver que fornecemos quantias muito substanciais de dinheiro para sustentar a mãe e os filhos de Michael".

"Os administradores têm um relacionamento muito cooperativo com os filhos de Michael e, sempre que eles precisam de algo, trabalham com eles para garantir que eles sejam muito bem cuidados, exatamente como Michael gostaria", continuou a declaração.

Em 2021, esses administradores dos bens contestaram as cobranças e venceram a causa em julgamento. O tribunal tributário apresentou moção para que o valor do catálogo de Michael Jackson da Sony Music seja reavaliado. Por conta disso, o valor dos bens do cantor ainda não foi determinado.