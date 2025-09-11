Ligação impediu Michael Jackson de morrer no 11 de setembro; entenda

Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 contra o World Trade Center, em Nova York (EUA), deixaram quase 3 mil mortos e entraram para a história como o pior atentado já registrado nos Estados Unidos.

O que poucas pessoas sabem é que o cantor Michael Jackson poderia ter sido uma das vítimas. O episódio foi revelado pelo irmão do artista, Jermaine Jackson, no livro You Are Not Alone: Michael: Through a Brother’s Eyes (2011).

Segundo Jermaine, o rei do pop tinha uma reunião marcada em um dos andares superiores de uma das torres, na manhã dos ataques. O compromisso, no entanto, não foi cumprido porque o cantor passou a madrugada em uma longa ligação com a mãe, Katherine Jackson.

Conversa salvou Michael Jackson

Na manhã do dia 11 de setembro, o atraso fez Michael optar por permanecer em casa. Ele ficou assistindo ao desenho Os Simpsons, cuja programação foi interrompida por volta das 8h50, no horário local, para noticiar a tragédia. Poucos minutos depois, às 9h03, a segunda aeronave atingiu a Torre Sul.

“Mãe, estou bem, graças a você. Você me manteve falando tão tarde que dormi demais e perdi minha reunião”, teria dito o cantor à mãe em uma ligação logo após os ataques, segundo relato de Jermaine.