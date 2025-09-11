Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ligação impediu Michael Jackson de morrer no 11 de setembro; entenda

Cantor tinha reunião marcada no World Trade Center, mas se atrasou após passar a madrugada após uma ligação

O Liberal
fonte

Michael e a filha de Presley se casaram em maio de 1994, quando Jackson tinha 35 anos e Lisa, 25 (Foto/Reprodução/Instagram: @michaeljackson)

Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 contra o World Trade Center, em Nova York (EUA), deixaram quase 3 mil mortos e entraram para a história como o pior atentado já registrado nos Estados Unidos.

O que poucas pessoas sabem é que o cantor Michael Jackson poderia ter sido uma das vítimas. O episódio foi revelado pelo irmão do artista, Jermaine Jackson, no livro You Are Not Alone: Michael: Through a Brother’s Eyes (2011).

Segundo Jermaine, o rei do pop tinha uma reunião marcada em um dos andares superiores de uma das torres, na manhã dos ataques. O compromisso, no entanto, não foi cumprido porque o cantor passou a madrugada em uma longa ligação com a mãe, Katherine Jackson.

Conversa salvou Michael Jackson

Na manhã do dia 11 de setembro, o atraso fez Michael optar por permanecer em casa. Ele ficou assistindo ao desenho Os Simpsons, cuja programação foi interrompida por volta das 8h50, no horário local, para noticiar a tragédia. Poucos minutos depois, às 9h03, a segunda aeronave atingiu a Torre Sul.

“Mãe, estou bem, graças a você. Você me manteve falando tão tarde que dormi demais e perdi minha reunião”, teria dito o cantor à mãe em uma ligação logo após os ataques, segundo relato de Jermaine.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Cinema espanhol, cultura baiana e lenda amazônica chegam à tela do Cine Líbero Luxardo; confira

Programação reúne Mostra de Cinema Espanhol, “3 Obás de Xangô” e a exibição especial de “Boiuna”

11.09.25 22h24

SHOW NA AP

Mumuzinho é atração no aniversário de quatro anos do ‘Pagode de Mesa’ em Belém

O show será realizado neste sábado (13), na sede campestre da AP, com participações especiais de Nosso Tom e Convidados

11.09.25 22h06

EITA"

Durante show, Zé Felipe declara 'gostar de morenas' e aumenta especulações com Ana Castela

Cantor está solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca; Ana encerrou relacionamento com Gustavo Mioto

10.09.25 22h07

SERÁ?

Ticiane Pinheiro pode substituir Lívia Andrade no ‘Domingão’, revela colunista

Decisão final sobre substituição ainda depende da direção artística da Globo

10.09.25 21h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

Por pouco!

Ligação impediu Michael Jackson de morrer no 11 de setembro; entenda

Cantor tinha reunião marcada no World Trade Center, mas se atrasou após passar a madrugada após uma ligação

11.09.25 23h58

CONTAGEM REGRESSIVA

Faltam 7 dias para Mariah Carey subir ao palco no rio Guamá do projeto Amazônia Live

Especial de TV do Amazônia Live – Hoje e Sempre, movimento de Rock in Rio e The Town, chama atenção para a necessidade de manter a floresta em pé

10.09.25 17h48

Dorama

Conheça os doramas das Filipinas que estão disponíveis no Viki

As produções das Filipinas costumam ser bem-avaliadas pelo público

17.07.25 20h00

aposentou?

Ex-estrela de conteúdo adulto revela colapso emocional: “doença disfarçada de liberdade”

Sophie Buttini revela colapso emocional e rompe com plataformas +18 após faturar milhões

12.07.25 16h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda