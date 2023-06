Chapéu que Michael Jackson usou em seu 1º moonwalk é leiloado e pode valer mais de R$ 500 mil

O icônico chapéu usado por Michael Jackson durante a primeira apresentação de seu lendário "moonwalk" estará disponível para compra. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (21) pelos organizadores do leilão que ocorrerá em Paris, no dia 26 de setembro.

Segundo a casa de leilões Drouot, os fãs que quiserem ter a peça terão que desembolsar entre 600 mil e 100 mil euros (de R$ 313 mil a R$ 522 mil, atualmente).

Duas empresas especializadas em itens do rock n'roll serão as responsáveis pela organização da venda de aproximadamente 200 objetos, incluindo fotografias, pôsteres, ingressos de shows, um disco de ouro da Madonna, e uma variedade de outros itens raros.

O chapéu que está sendo leiloado foi lançado para fora do palco enquanto Michael Jackson dançava "Billie Jean", um dos seus maiores hits, durante uma festa de gala em comemoração aos 25 anos da gravadora Motown, em 25 de março de 1983.

Outra peça de destaque que estará no leilão é uma guitarra pertencente ao famoso músico de blues T-Bone Walker, da qual existem apenas 22 réplicas fabricadas em 1949. Estima-se que o valor desse instrumento possa variar entre 100 mil e 150 mil euros (de R$ 522 mil a R$ 783 mil).

No ano passado, as duas empresas responsáveis pela organização, Artpeges e Lemon Auction, venderam uma guitarra quebrada por Noel Gallagher, membro da banda Oasis, no dia em que o grupo acabou. Essa guitarra foi vendida por um valor próximo a meio milhão de dólares.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)