Guitarra quebrada por Kurt Cobain em show é leiloada por R$ 3 milhões

Depois de quase 30 anos do falecimento do ídolo do rock Kurt Cobain, líder da banda Nirvana, uma guitarra Fender Stratocaster, destruída pelo artista durante uma apresentação, foi leiloada por R$ 2,99 milhões de reais na cotação atual, no último sábado (20). O instrumento musical foi vendido por um valor 10 vezes superior ao estimado.

Apesar de ter sido remontada, a guitarra não pode ser mais usada, conforme Kody Frederick, da casa de leilões Julien's Auctions, no início do mês. As informações são do portal g1.

Em nota, a responsável pelo leilão informou que esperava cerca de US$ 60 mil dólares (quase R$ 300 mil na cotação atual) pelo artefato musical. A venda foi feita em leilão público no Hard Rock Cafe de Nova York, mas por US$ 595 mil.

Kody Frederick, durante o processo de leilão da peça, avaliou a importância do artista para o rock. "Kurt Cobain, quando estava no palco, quando tocava, era uma máquina", disse.

A Nirvana teve muitas canções escritas por Cobain e vários sucessos como "Come As You Are", "Lithium" e "Smells Like Teen Spirit". As faixas marcaram gerações de adolescentes. O artista morreu em abril de 1994, aos 27 anos.

O leilão termina neste domingo e inclui objetos das carreiras de Eddie Van Halen, Elvis Presley, Freddie Mercury, Bill Wyman e Janet Jackson.