Mestre Fafá se pronuncia após resultado da Grande Rio e 'assume falhas'

O mestre de bateria Fabrício Machado de Lima, conhecido como Mestre Fafá, usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (19) para se pronunciar sobre o resultado da Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval deste ano.

Após arquivar todas as publicações do Instagram, decisão que chamou atenção dos seguidores, ele publicou um comunicado assumindo total responsabilidade pela 8ª colocação da escola.

Na apuração dos desfiles no Rio de Janeiro, que ocorreu na última quarta-feira (18), a agremiação de Duque de Caxias recebeu três notas 9.9 no quesito Bateria e perdeu 0.2 décimos, ficando com a segunda pior avaliação no segmento.

No post, Fafá agradeceu as mensagens de apoio e afirmou 'não existir culpados'. "Toda decisão passa por mim, toda responsabilidade é minha. [...] Hoje, só posso pedir desculpas e dizer: nós vamos ficar bem", iniciou. Confira:

O mestre destacou que a equipe trabalhou com dedicação e que deixou a avenida com a sensação de dever cumprido. Ele também exaltou os ritmistas e a direção da bateria, classificando o grupo como 'família', pediu maturidade e união neste momento.

“Saímos de lá felizes, realizados, conscientes do nosso trabalho. Talvez a quarta-feira de cinzas não tenha sido como sonhamos, mas já enfrentamos outras batalhas e seguimos de pé. É hora de maturidade, união e confiança”, escreveu Fafá, parabenizando também Mestre Ciça pelo título conquistado pela Viradouro.