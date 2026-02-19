Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Após 8º lugar da Grande Rio, Mestre Fafá arquiva fotos do Instagram

Escola teve nota baixa em Bateria no ano de estreia de Virginia Fonseca

Hannah Franco
fonte

Mestre Fafá apaga fotos após resultado da Grande Rio. (Reprodução/Instagram/fabriciomachadodelima)

O mestre de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, Fabrício Machado de Lima, conhecido como Mestre Fafá, arquivou todas as publicações do Instagram após a escola terminar o Carnaval do Rio de Janeiro deste ano na 8ª colocação.

A decisão chamou atenção nas redes sociais, já que a agremiação recebeu a segunda pior nota no quesito Bateria, justamente o setor comandado por Fafá.

VEJA MAIS

image Mestre Fafá reage à polêmica e sai em defesa da apresentação da Grande Rio no Rancho do Maia
Após críticas nas redes sociais, mestre de bateria da escola afirmou que a participação no reality de Carlinhos Maia faz parte do trabalho

image Mestre Fafá celebra acesso do Remo à Série A e Paola Oliveira comemora em postagem
Mestre de bateria da Grande Rio fez questão de parabenizar a torcida, o Governador Helder e toda a equipe do Remo

Durante a apuração, a escola recebeu três notas 9.9 e perdeu 0.2 décimos no quesito Bateria. O desempenho ficou entre os mais baixos da avaliação. A única colocação inferior foi a da própria Grande Rio no ranking geral, que terminou na 8ª posição.

Neste ano, a escola teve como rainha de bateria a influenciadora Virginia Fonseca, que estreou no posto. Nas redes sociais, internautas associaram as notas abaixo do esperado ao primeiro ano da influenciadora à frente da bateria.

Até a tarde da última quarta-feira (18), pouco antes da divulgação das notas, o perfil de Mestre Fafá reunia diversas publicações relacionadas ao trabalho com a escola e registros do Carnaval. Após o resultado, todas as fotos foram arquivadas.

Apesar disso, o mestre de bateria seguiu ativo nos stories, compartilhando vídeos e imagens da bateria da agremiação.

image Bateria recebeu 9.9 e perdeu pontos no Carnaval do Rio 2026. (Reprodução/Instagram)

Mestre Fafá conquistou o carinho do público paraense no Carnaval de 2025, quando a Grande Rio homenageou o Pará como tema do enredo de 2025. Em reconhecimento ao vínculo com a cultura paraense, ele recebeu o título de Cidadão de Belém, concedido pela Câmara Municipal da capital.

Para 2026, a escola levou à Marquês de Sapucaí o enredo “A Nação do Mangue”, homenagem ao movimento Manguebeat, surgido no Recife (PE) nos anos 1990.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mestre fafá

virginia fonseca

grande rio
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FOLIA

Maratona de Alok pelo Carnaval atrai com 220 mil foliões no Pará e 3,2 milhões no Brasil

Apresentações pelo Brasil superam recordes de público e consolidam maratona aérea e terrestre do artista com milhares de quilômetros rodados

19.02.26 12h41

TEATRO

Espetáculo Emaranhada celebra a identidade negra e a ancestralidade na CAIXA Cultural Belém

Peça solo da atriz Amarílis Irani utiliza música e teatro físico para encantar crianças e adultos em curta temporada

19.02.26 12h10

ENCONTRO

Pequena fã fantasiada de foguinho dá show de coreografia em apresentação de Gaby Amarantos

Cantora paraense se apresentou no trio elétrico em Abaetetuba

19.02.26 11h37

CARNAVAL DE BELÉM

Belém terá arquibancadas gratuitas para os desfiles das escolas de samba em 2026

Os ingressos estarão disponíveis para retirada a partir do dia 24 de fevereiro, na loja da ESA, localizada no Shopping Pátio Belém, no 2º piso.

19.02.26 10h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Filha de Mestre Ciça critica pai após título da Viradouro: 'não quero saber de nada que envolva ele'

No texto, a jovem também expressou a frustração com a relação familiar e o pedindo respeito à sua decisão

19.02.26 9h20

'MUITO ORGULHO'

Francisco Gil se declara para Alane Dias após destaque na Grande Rio

Musa da escola no Carnaval 2026 recebeu homenagem carinhosa nos stories do cantor

19.02.26 9h09

FEAT?

VÍDEO: Patixa sobe ao palco e canta com Zé Felipe durante show em Cametá

Influenciadora paraense improvisou música durante apresentação e momento divertiu o público

19.02.26 8h55

PERRENGUE

VÍDEO: tapa-sexo de Virginia descola e rainha enfrenta perrengues na Sapucaí

Influenciadora teve que retirar costeiro de 12 kg durante desfile da Grande Rio; saiba se a escola perderá pontos

18.02.26 7h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda