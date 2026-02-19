Após 8º lugar da Grande Rio, Mestre Fafá arquiva fotos do Instagram

O mestre de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, Fabrício Machado de Lima, conhecido como Mestre Fafá, arquivou todas as publicações do Instagram após a escola terminar o Carnaval do Rio de Janeiro deste ano na 8ª colocação.

A decisão chamou atenção nas redes sociais, já que a agremiação recebeu a segunda pior nota no quesito Bateria, justamente o setor comandado por Fafá.

Durante a apuração, a escola recebeu três notas 9.9 e perdeu 0.2 décimos no quesito Bateria. O desempenho ficou entre os mais baixos da avaliação. A única colocação inferior foi a da própria Grande Rio no ranking geral, que terminou na 8ª posição.

Neste ano, a escola teve como rainha de bateria a influenciadora Virginia Fonseca, que estreou no posto. Nas redes sociais, internautas associaram as notas abaixo do esperado ao primeiro ano da influenciadora à frente da bateria.

Até a tarde da última quarta-feira (18), pouco antes da divulgação das notas, o perfil de Mestre Fafá reunia diversas publicações relacionadas ao trabalho com a escola e registros do Carnaval. Após o resultado, todas as fotos foram arquivadas.

Apesar disso, o mestre de bateria seguiu ativo nos stories, compartilhando vídeos e imagens da bateria da agremiação.

Bateria recebeu 9.9 e perdeu pontos no Carnaval do Rio 2026. (Reprodução/Instagram)

Mestre Fafá conquistou o carinho do público paraense no Carnaval de 2025, quando a Grande Rio homenageou o Pará como tema do enredo de 2025. Em reconhecimento ao vínculo com a cultura paraense, ele recebeu o título de Cidadão de Belém, concedido pela Câmara Municipal da capital.

Para 2026, a escola levou à Marquês de Sapucaí o enredo “A Nação do Mangue”, homenagem ao movimento Manguebeat, surgido no Recife (PE) nos anos 1990.