Markinho Duran realiza show nos rios paraenses no domingo (24/11)

O rei do rock paraense, Markinho Duran, preparou um grande espetáculo musical sob as belas paisagens amazônicas neste domingo (24/11) a partir das 13h, no Porto do Ver-o-Rio, com saída às 15h para uma rica experiência musical, visual e sensorial a bordo de um catamarã, uma verdadeira imersão na cultura regional.

“É um evento diferenciado e muito bonito, potente, as pessoas de fato passam por uma experiência completa diante de um show com músicas regionais a bordo de um barco que passeia por horas pelo Rio Guamá, convido a todos para compartilhar dessa experiência conosco nesse domingo”, convida Markinho para o show sob as águas.

Na ocasião, Markinho irá cantar grandes sucessos da música paraense e do seu repertório autoral, incluindo seu mais novo sucesso, a música “Game Over”: “Otimizei alguns pensamentos e mensagens importantes a se passar na música, como a questão da pessoa que se esconde atrás dos seus sentimentos, mas que mesmo que ela tente esconder, você consegue perceber que ela tá escondendo algo que é muito bom, pela sensibilidade você consegue perceber que por trás daquele ‘muro’ ela esconde um sentimento, um amor imenso, e essa pessoa agrega forças a você e vocês dois são uma força extrema juntos. E a música fala disso”.

TRAJETÓRIA DE MARKINHO DURAN

Markinho Duran começou sua carreira no auge da década de 1980, mais precisamente no ano de 1987. Após ter as primeiras experiências ao passar por alguns grupos musicais, a primeira banda de grande expressividade da qual fez parte foi a chamada “Violetha Púrpura”, uma das mais representativas do gênero rock da época no estado do Pará, sucesso entre os anos de 1990 e 1994.

No ano de 1989, antes da sua passagem pela banda Violetha Púrpura, Markinho integrou a banda Arkadia, e foi aí que ele compôs a música “Tarde Demais”, em parceria com a cantora Lucinnha Bastos, um clássico da música paraense. Seguindo o seu talento, o músico fez parte ainda da banda Alternativa onde arrastou multidões em cima dos trios elétricos, principalmente nas suas apresentações na Ilha de Mosqueiro.

Desde 1997, Markinho decidiu seguir em carreira solo, quando o artista se consagrou como o maior representante do pop rock paraense. Ao longo da carreira, o cantor já se apresentou nos maiores festivais de música dentro e fora do Estado. Ao impressionar pelo poder vocal, carisma e profissionalismo extremo, Markinho já dividiu palco com grandes artistas nacionais como: Lobão, Cidade Negra, Capital Inicial, Barão Vermelho, Roupa Nova, Guilherme Arantes, Ira, Nando Reis, Paula Toller, dentre outros.

O artista coleciona ainda prêmios e indicações nas principais premiações culturais do Pará.

Serviço: Markinho Duran realiza show a bordo de um catamarã pelos rios que cercam Belém neste domingo (24) a partir das 13h no Porto do Ver-o-Peso.

Informações sobre como participar: (91) 9298-3036- A Barca

Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de