'Panela Histórica': filme mostra a memória gastronômica de Marabá no Cine Líbero Luxardo, em Belém

Por meio da gastronomia é possível se conhecer muito da história e cultura de um povo ou de povos de um lugar no mundo, o que inclui a Amazônia. Isso fica claro no caso do município de Marabá, no sudeste do estado do Pará, como poderá ser conferido no filme "Panela Histórica: Memória Gastronômica da Cidade de Marabá" que estreia em Belém neste sábado, dia 23. O filme, um média-metragem, será exibido às 17h no Cine Líbero Luxardo, no Centur, como parte do 10º Amazônia (FI)Doc - Festival Pan-Amazônico de Cinema. Essa sessão marca a estreia da obra na capital paraense, e a entrada é gratuita.

A riqueza de experiências gastronômicas em comunidades de Marabá é mostrada em 'Panela Histórica' (Foto: Walda Marques)

Realizado pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), o filme propõe uma viagem pelos sabores e tradições que moldaram a cultura gastronômica da cidade de Marabá. O "Panela Histórica" apresenta um registro audiovisual que resgata a memória afetiva e cultural por meio de depoimentos de personagens marcantes dessa história que reúne influências indígenas, libanesas, nordestinas e goianas.

Identidade

O jornalista Júnior Braga, responsável pela direção e roteiro do filme, explica que o média-metragem nasceu do desejo de preservar e destacar a rica tradição gastronômica de Marabá, explorando as influências culturais que moldaram a identidade da cidade. "A produção do filme foi extremamente cuidadosa. Foram meses de pesquisa, com várias idas a Marabá para conversarmos e conhecermos as pessoas, entender suas histórias e observar como elas se desenvolviam, para ver se renderiam o material necessário. Passamos três meses em produção, um processo criterioso que envolveu descobrir essas pessoas, compreender suas histórias e elaborar um roteiro baseado nelas", conta Júnior.

A idealização e produção executiva do "Panela Histórica" são de Liane Gaby, presidente do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA). Natural de Marabá, a jornalista tem ampla experiência em projetos culturais e sociais voltados à valorização da identidade amazônica. Com uma forte ligação pessoal e profissional com a região, Liane buscou, por meio deste projeto, destacar as histórias de sua terra natal, celebrando as tradições culturais e a importância da gastronomia como parte desse legado.

"Amo a minha terra e devia esse projeto não apenas a ela, mas a meus pais, avós, parentes e amigos que tenho em Marabá", afirma Liane Gaby. "Vamos levar essas lindas histórias ao mundo. Histórias de pessoas que deixaram sua terra natal em busca de um sonho chamado Marabá, e todas elas conectadas aos laços afetivos da gastronomia que atravessa gerações", explica.

O "Panela Histórica" é um dos projetos contemplados entre os 820 filmes inscritos no Amazônia (FI)Doc, que conta com a participação de 531 curtas e 289 longas, oriundos de países da Pan-Amazônia, como Colômbia, Venezuela, Peru, Equador, Guiana, Bolívia e Suriname. Nesta 10ª edição, o festival apresenta seis mostras competitivas, uma mostra especial, uma mostra de filmes indígenas, além de lançamentos, oficinas, masterclasses e estudos de caso.

Além de documentar as raízes e heranças de Marabá, o média-metragem também é um convite para conhecer o rico legado gastronômico do município, uma região onde a culinária é parte da identidade cultural. O público em Belém terá a oportunidade única de mergulhar nessa narrativa que combina história, cultura e sabores em uma obra sensível.

O "Panela Histórica" tem o patrocínio da rede internacional de hipermercados Carrefour e da Milplan Engenharia por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura e realização ICAA.

Serviço

Lançamento do filme 'Panela Histórica: memória gastronômica da cidade de Marabá'

Quando: 23 de novembro de 2024

Onde: Cine Líbero Luxardo (Centur) - Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré, Belém - PA

Horário: 17h

Entrada gratuita