Denise Fraga mostra 'Eu de Você' no palco do Theatro da Paz

Um dos tantos desafios que um ser humano tem pela vida é o de se relacionar com os outros. É nesse contato, amigável ou conflituoso, com as histórias do outro que a pessoa consegue descobrir muito de si próprio (a), ou seja, o outro diz muito da gente, e, algo bem interessante acontece nessa interação: a arte funciona como uma parceira viva, solidária com a condição humana, compartilhando momentos por meio de palavras, músicas e imagens. Esses aspectos da existência servem de mote do espetáculo "Eu de Você" que a atriz Denise Fraga apresenta ("vestida de você", como ela diz) no palco do Theatro da Paz, nesta sexta-feira, dia 22, e no sábado, dia 23, às 20h, e no domingo, dia 24, às 18h, inclusive, interpretando, entre outras canções, não por acaso, a música "Yolanda", de Chico Buarque de Hollanda e o cubano Pablo Milanés, onde despontam os sugestivos versos "Quando te vi, eu bem que estava certo / De que me sentiria descoberto".

Em "Eu de Você", Denise Fraga, uma das mais talentosas atrizes brasileiras, apresenta em um espetáculo solo histórias reais costuradas com pérolas da literatura, música, imagens e poesia. Ela própria se provoca e aos outros também: "Que seria de nós sem os poetas? E o que seria deles sem a vida comum? É dessa mistura que surge a ideia de nosso 'Eu de Você' ". A atriz prossegue, questionando o que tem em comum personagens ou espectadores com o poeta Paulo Leminski e o cantor Zezé di Camargo, ou com o autor russo Tchekhov, e pelo que o avô de alguém estava chorando enquanto os Beatles compunham mais uma canção.

Espetáculo 'Eu de Você' traz uma das principais atrizes brasileiras ao Theatro da Paz (Foto: Divulgação)

Denise costuma dizer que "a arte ajuda a gente a viver". "Quem lê Dostoievski e Fernando Pessoa, no mínimo, vai sofrer mais bonito. Porque sofrerá com companhia, sofrerá com a cumplicidade dos poetas. Entenderá que fazemos parte de algo maior, que pertencemos à roda da humanidade, seus dilemas eternos e sua fatídica imperfeição", pontua. Foi a própria Denise Fraga quem idealizou e criou o espetáculo juntamente com o produtor José Maria e o diretor Luiz Villaça. Desde setembro de 2019, quando estreou no Theatro São Pedro, em Porto Alegre (RS), a peça traz Denis em um solo, acompanhada de personagens inspirados em histórias reais: Fátima, Bruno, Clarice, Wagner, além de diversos artistas de grande reconhecimento, tecendo um bordado de vida e arte.

A atriz revela que tem em "Eu de Você" "uma das experiências mais lindas da minha vida", e a peça foi montada a partir da seleção de quase 300 histórias enviada pelo público. "A ideia era a gente trançar essas histórias do cotidiano com trechos da literatura, poesia, música. O pulo do gato do 'Eu de Você' é que uma pessoa que vai ao teatro, ao cinema, lê, que vive acompanhada da arte, ela tem muito mais chance de viver melhor", ressalta.

Essa pessoa, como frisa a atriz, tem muito mais chance de compreender a imperfeição humana. "Se você tem aquela música do Chico (Chico Buarque de Hollanda) para cantar quando você está sofrendo, você está lá chorando, mas vai lá e canta: 'Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu'. Você sabe que o Chico Buarque alguma hora da vida dele teve talvez o mesmo sentimento que você está tendo e você, na hora que está sofrendo, é capaz de segurar na mão do Chico que te deu isso para cantar". É capaz de relacionar um momento com um poema de Fernando Pessoa, um texto de Clarice Lispector. Continua sofrendo, mas tem um irmão. "A arte dá essa irmandade", salienta Denise.

É Preciso!

Como adianta Denise, em "Eu de Você", há um texto de Simone de Beauvoir em que essa autora francesa diz: Por que eu escrevo? Porque é preciso. Nas horas mais difíceis da vida, rabiscar frases ainda que nunca não sejam lidas por ninguém traz para mim o mesmo mesmo conforto que a reza para quem tem fé. Através da linguagem, eu ultrapasso a minha experiência, eu comungo com toda a humanidade. Toda dor dilacera, mas o que a torna intolerável é que quem a sente tem sempre a impressão de estar separado do resto do mundo. Quando partilhada, a dor deixa de ser um exílio. Não é a toa que os artistas relatam experiências terríveis, avassaladoras até. Através da arte, nós universalizamos essas experiências e permitimos que o público conheça nos seus sofrimentos individuais o consolo da fraternidade".

Uma das funções da arte, como frisa a atriz, a de contribuir para se superar a solidão, mostrar que, em meio a tantos dilemas do ser humano, a vida tem o fascínio da existência. Denise diz que a peça funciona como um exercício de presença, inclusive, porque, como relata, a atriz recebe o público na plateia em uma conversa, o que já tem tudo a ver com o espetáculo. Nessa ação, ela descobre há situações, contextos na vida que acabam igualando as pessoas, como no caso de um familiar enfermo ou o sonho não realizado de uma pessoa bem próxima e por aí vai. "Essa peça faz eu ouvir do público o que eu mais gosto de ouvir: 'Eu não sabia se eu sorria ou se eu chorava' ", pontua a atriz. No espetáculo, a atriz acaba contracenando com algumas pessoas, ainda que a peça não seja interativa.

"O desafio deste espetáculo é o de ressignificar nossa obra a cada tempo, voltar a promover os encontros, com afeto e presença. Contando histórias reais, rompendo a fronteira entre palco e plateia, fato e ficção, pedaços de vida embalados pela arte, pretendendo ampliar o nosso Teatro para uma real experiência de empatia", afirma Denise Fraga. Afinal, as histórias no palco e na plateia podem acontecer com qualquer um a qualquer instante e precisam ser descobertas. É preciso, como diria Simone de Beauvoir.

Serviço:

Espetáculo: 'Eu de Você'

Dias 22 e 23/11 - 20h

Dia 24/11 - 18h

Theatro da Paz

Praça da República | Rua da Paz, s/n, Centro | Belém - PA

Ingressos na Bilheteria do Theatro da Paz e pelo site Ticket Fácil

De R$ 20,00 a R$ 140,00

Capacidade: 260 lugares

Em todas as sessões haverá intérprete em LIBRAS, Audiodescrição e Monitoria para Pessoas Neurodiversas. Se precisar desse serviço, entre em contato com a produção pelo e-mail comunicacao@niafilmes.com.br

Duração: 90 min

Classificação indicativa: 12 anos