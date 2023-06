Lula no Pará: veja o cardápio completo do almoço servido ao presidente em Belém

Após passar por agenda nas cidades de Abaetetuba e na capital, Belém, o presidente Luiz Inácio (Lula) da Silva (PT), almoça no restaurante Casa de Saulo, no complexo Feliz Lusitânia, no bairro da Cidade Velha. Ofertado pelo governador Helder Barbalho, a reportagem de Oliberal conseguiu o cardápio que será servido ao presidente e sua comitiva. O menu está recheado de peixes da amazônia e comidas típicas como maniçoba, farinha, tapioca, tacacá e queijo do Marajó.

Para a entrada, Lula terá três opções:

Trio paraense: Bolinho de piracuí com maionese de pirarucu defumado; dadinho de tapioca com geléia de cupuaçu e isca com peixes da Amazônia com geléia de açaí.

Tacacá do Saulo: caldo de tucupí, camarões e folhas de Jambú; Farofa de Piracuí: farofa de Piracuí com banana da terra; Escondidinho de Maniçoba: creme de maniçoba com farinha crocante.

Já para os pratos principais, duas opções de peixes da amazônia (Pirarucú e Tambaqui) e um filé com risoto de queijo do Marajó. Os pratos são os seguintes:

Casa do Saulo: Filé de Pirarucu grelhado com molho de castanha , banana da terra e camarão rosa; Tambaqui de Banda: Tambaqui com bbanaa da terra, arroz de chicória, vinagrete de feijão Santarém, farofa de piracuí e farinha; Risoto Santarém: Risoto de feijão Santarém com filé no demi glace e queijo do marajó.

Foto de parte do cardápio servido a Lula em Belém após agenda em Abaetetuba e na capital paraense (O Liberal)

Para a sobremesa, mousse de chocolate produzido na Amazônia com creme de cupuaçu e farofa de castanha do Pará.