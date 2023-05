Chef paraense Saulo Jennings assinou Menu Oficial do evento de coroação do rei Charles III

O chef Saulo Jennings, do restaurante Casa do Saulo, foi o responsável por levar as delícias da culinária amazônica para o evento de coroação do Rei Charles III, em Londres, no último final de semana. Ele assinou o Menu Oficial da comemoração e fez com que autoridades e celebridades do mundo inteiro pudessem se render às explosões de sabores causadas pelo tucupi, geleia de açaí e o creme de cupuaçu. O famoso bolinho de piracuí e o arroz de pato no tucupi também não ficaram de fora, e muito menos deixaram a desejar no quesito aceitação dos convidados.

Saulo contou que o convite surgiu da própria Embaixada do Reino Unido. Segundo ele, entraram em contato com o governador Helder Barbalho pedindo o número de telefone do chef de cozinha.

“Eu fiquei naquela expectativa e assustado. Perguntei à ela [embaixadora] o porquê de eu ter sido escolhido, qual critério usaram e ela respondeu: você faz um trabalho que comunga com o que o rei pensa, a sustentabilidade da Amazônia. O meu trabalho chegou até o conhecimento do rei. Sei que é um privilégio, que não é só meu, mas para toda a minha Região, para todo o Pará, toda a Amazônia, todo o Brasil”, disse o chef de cozinha.

A última coroação foi há 70 anos quando a mãe de Charles III, a rainha Elizabeth II, foi consagrada como monarca. Desde então, Saulo aponta que nunca mais houve a assinatura de um cardápio original. E participar de um momento histórico como esse, para ele, é de grande importância, que traz muito mais do que reconhecimento profissional.

“O rei ficou assustado e gostou muito [da comida]. A minha reação foi muito legal, de ver as pessoas comendo, de sabores explodindo, de jambu, do tucupi, da pimenta comari, da moqueca, do próprio dendê, da macaxeira, da geleia de cupuaçu. Era assustador para eles, até para os brasileiros, que ainda não tinham conhecido a Amazônia. Foi uma experiência muito boa”, relembrou.

Explosões de sabores causados pelo tempero amazônico

Os pratos amazônicos servidos na coroação de Charles III não foram escolhidos aleatoriamente. Para chegar ao Menu Oficial, Saulo realizou troca de mensagens entre a assessoria da Embaixada do Reino Unido e a cúpula do rei, que queriam, à princípio, uma fusão de comida inglesa com comida amazônida.

Foi então que o chef de cozinha decidiu usar o pato, muito presente na culinária inglesa, para fazer a ave no tucupi. Coincidentemente, foi muito provado e aprovado pelos convidados.

“Eles ficaram muito felizes com o prato. As entradas nós fizemos junto com a cozinha do Reino Unido, que são entradas inglesas realmente, como empadinhas de espinafre com queijo”, explicou Saulo.

Outras iguarias também levadas pelo chef Saulo foram o bolinho de piracuí, que foi servido no cardápio de jantar da posse do presidente brasilerio Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a geleia de cupuaçu levemente apimentada e dadinhos de tapioca. “Um cardápio não só da Amazônia, mas de brasilidade, também servimos uma geleia de açaí. Ficou estupendo”, elogiou Saulo.

O prato principal ficou a cargo da Feijoqueca - uma releitura brasileira da feijoada com moqueca, mas com pitada de várias regiões nortistas e nordestinas do país. Ele é feito com feijão fradinho do município paraense, Santarém, peixe, camarão, jambu e um perfume da pimenta comari.

Toda a montagem do Feijoqueca foi feita ao vivo pelo chef de cozinha Saulo durante o jantar da coroação. E uma das partes mais especiais vivenciadas pelo renomado chef foi conseguir fazer com que a comida fosse servida na cuia.

“Consegui conquistá-los de que a cuia era o prato mais sustentável de um evento com muita gente, que não ia para o lixo, e quem quisesse levar de lembrança, poderia. Ver as pessoas das embaixadas do mundo inteiro comendo na cuia foi fantástico”, afirmou Saulo.

Assim, durante a degustação, ministros, deputados, senadores, diplomatas e executivos britânicos e de outras partes do mundo, puderem se degustar com os pratos regionais do Norte do país.

“No início, eles diziam: ‘coloca só um pouco!’. Depois voltavam pedindo mais, repetiam. Isso é a maior felicidade de um cozinheiro, e também de um caboclo da Amazônia, vendo que as famílias que produzem, as pessoas que estão envolvidas, todo mundo ganha com isso”, disse muito satisfeito. Outro prato que também foi muito elogiado e produzido pelo chef Saulo foi o Cordeiro do Rei, um assado que teve 12 horas de preparação e foi servido com purê de macaxeira.

Reconhecimento

Saulo avalia o primeiro semestre de 2023 como meses muito intensos e de grande experiências. No início do ano, o chef de cozinha e outros renomados profissionais foram convidados a assinar o cardápio de posse de Lula. Na ocasião, ele fez sucesso ao levar o bolinho de piracuí.

“O mais legal é que a embaixadora do Reino Unido estava lá e também comeu o bolinho, ficou surpresa, uma coisa ligando a outra. Esse ano ajudar no Menu da Posse e integrar o Menu de celebração da coroação do rei Charles III é muito prazeroso e emocionante, é histórico e eu devo ao meu Pará, meu povo do Tapajós, minha família”, enumerou o chef sobre a gratidão que sente pelas oportunidades dadas a ele e a importância social que tem como grande divulgador da gastronomia regional.