Ludmilla revela trecho de sua participação em 'Velozes e Furiosos 10'; assista ao vídeo

A cantora Ludmilla surpreendeu os fãs nesta sexta-feira (12) ao divulgar um trecho de sua participação no filme Velozes e Furiosos 10, que tem estreia marcada para o próximo dia 18 de maio nos cinemas. Na produção, Ludmilla interpreta uma das garotas responsáveis por dar início aos rachas, termo utilizado para descrever as corridas entre carros em alta velocidade.

VEJA MAIS

No trecho compartilhado, a cantora aparece caminhando em direção a uma fila de carros, ocupados pelos personagens Vin Diesel, Jason Momoa e Daniela Melchior. Ao parar diante deles, Ludmilla solta a frase marcante: "Cheguei!", em uma clara referência ao seu single de destaque do segundo álbum, "A Danada Sou Eu", lançado em 2016. Os fãs ficaram entusiasmados com a participação da artista no filme de ação de sucesso. Confira o vídeo divulgado:

Além de sua atuação no longa-metragem, Ludmilla também marcará presença na trilha sonora de "Velozes e Furiosos 10". A cantora colaborou com a música "Vai Sentando", produzida por Skrillex, que será lançada no dia 19 de maio, coincidindo com a estreia norte-americana do filme.