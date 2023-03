Ludmilla leva funk e pagode ao Lollapalooza: ‘Tem p*taria, sofrência, cachorrada’

Com 47 minutos de show, após um atraso de 8 minutos, Ludmilla levou ao palco principal do festival Lolllapalooza neste sábado, 25, repertório semelhante ao apresentado no show do Rock in Rio, em setembro do ano passado, com funk e pagode.

"Achei que não ia vir ninguém", brincou a artista ao ver a quantidade de público que a aguardava no fim de tarde. Com um novo álbum lançado na última sexta-feira, 24, Vilã, Ludmilla aproveitou a apresentação para fazer propaganda do novo trabalho.

"Pega o celular, abre o Spotfiy, procura 'Vilã'... vai tem que ser rápido", disse a cantora. "Quero todo mundo dando stream na gata. Tem p*taria, sofrência, cachorrada, música para transar", acrescentou.

Próximo ao fim do show, as canções apresentadas eram todas dedicadas ao gênero pagode, gravadas no projeto “Numanice”. "Vocês sabem que a mãe joga nas 11 né?", falou, fazendo referência aos estilos que canta.

Em sua página no Instagram, Ludmilla agradeceu. “Obrigada Lollapalooza, foi incrível demais, que energia!!!”.