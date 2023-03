Lollapalooza 2023: Baco Exu do Blues homenageia Gal Costa e manda indireta para Drake

Baco Exu do Blues foi uma das atrações do Lollapalooza 2023. O cantor se apresentou após a desistência de Willow, e a apresentação dele virou assunto nas redes sociais.

O baiano apresentou seus principais sucessos e fez uma homenagem a Gal Costa. Uma de suas backing vocal, Mirella Costa emocionou o público ao cantar à capela "Força Estranha", música que ganhou notoriedade na voz da artista que morreu no último ano.

Baco aproveitou o espaço para alfinetar o rapper Drake que cancelou o show de encerramento do festival. "Vou falar uma coisa para vocês: os artistas brasileiros não devem em nada para nenhum artista do mundo", afirmou ele.

O cantor entrou na lista de artistas que se apresentram no evento após a saída da cantora Willow, que afirmou que não poderia se apresentar devido "circunstâncias imprevistas". O rapper L7nonn se apresentou no lugar da filha de Will Smith e deixou espaço para Baco se apresentar.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)