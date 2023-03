Rapper Drake cancela show deste domingo (26) no festival Lollapalooza

Os fãs brasileiros do rapper Drake certamente não ficarão contentes com a notícia: o artista decidiu cancelar a apresentação que estava preparada para este domingo, 26, no terceiro dia do festival Lollapalooza. Um colunista afirmou, nesta manhã, que o artista informou a decisão aos contratantes do espetáculo no Brasil.

Conforme publicado pelo mesmo colunista, Drake também cancelou no início da semana o “after” do Lollapalooza que estava confirmado. O motivo para o abandono da apresentação ainda não foi revelado.

Apesar de possuir o maior cachê do festival (U$ 4 milhões, o equivalente a R$ 21,2 milhões), Drake não declarou publicamente a razão de cancelar o show que ocorreria no Hangar do Campo de Marte, em São Paulo, neste domingo.