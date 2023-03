Drake foi visto em balada de strip antes de cancelar show no Lollapalooza; vídeo

O rapper canadense Drake foi visto em uma balada e strip club em Miami, nos Estados Unidos, na madrugada deste domingo (26), antes de cancelar sua apresentação no Lollapalooza Brasil. O flagra foi publicado nas redes sociais por uma pessoa presente na festa. O show de Drake seria a principal atração do dia e encerraria a décima edição do Lollapalooza no país, mas acabou sendo o sexto cancelamento dessa edição do festival.

Drake foi visto na balada BTs On The River, em Miami, conversando com seu colega rapper 50 Cent. A balada é conhecida por ficar aberta 24 horas e, de acordo com seu site, para entrar é necessário desembolsar ao menos 150 dólares.

Horas antes de cancelar seu show no Brasil, os fãs de Drake apontaram pelas redes sociais que o jato que ele estaria usando nesta turnê pela América do Sul desviou a rota ao sair de Bogotá, na Colômbia, na noite deste sábado (25) e, ao invés de pousar em São Paulo, foi rumo a Miami.

O anúncio do cancelamento de Drake no Lollapalooza Brasil foi feito neste domingo por volta das 10h da manhã. A organização publicou um comunicado em nome da equipe do artista que afirmou: “Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros da sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas.”

Para substituir Drake, o DJ Skrillex assumirá o horário deixado pelo rapper canadense.