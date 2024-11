Linkin Park anuncia 4 shows no Brasil em 2025; confira as datas e cidades

Prestes a se apresentar no Allianz Parque, em São Paulo, a banda Linkin Park anunciou nesta quinta-feira (14) novas datas da sua turnê mundial, incluindo novos shows no Brasil, para 2025.

O grupo de rock se apresenta no país neste final de semana, na sexta-feira (15) e no sábado (16), pela tour que promove o álbum “From Zero”, que será lançado também no dia 15 de novembro.

As quatro novas apresentações no país, confirmadas para 2025, ocorrem no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília e em Porto Alegre, onde a "From Zero World Tour" será encerrada.

É a primeira vez que o grupo retorna ao Brasil desde 2017, quando se apresentaram no Autódromo de Interlagos, dois meses antes da morte do vocalista Chester Bennington. Na sua nova formação, a banda conta com uma nova cantora, Emily Armstrong, e um novo baterista, Colin Brittain.

Veja as datas:

8 de novembro: Rio de Janeiro

Rio de Janeiro 10 de novembro: São Paulo

São Paulo 13 de novembro: Brasília

Brasília 15 de novembro: Porto Alegre (festival)

Os locais dos shows ainda foram anunciados e também não há informações sobre a venda dos ingressos no momento.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)