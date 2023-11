Jornalista paraense lança livro que transforma hora da leitura em diversão para adultos e crianças

A jornalista paraense Ana Danin está prestes a encantar crianças e transformar a forma como adultos enxergam o momentos de leitura com os pequenos, com o lançamento do seu livro infantil, “Teca, a gata sapeca”, que ocorre hoje, 18. Com uma história envolvente e cheia de significados, a obra é uma oportunidade que a autora criou para que pais e responsáveis possam aproveitar momentos de qualidades e criar memórias afetivas ao lado da garotada. O exemplar, que sairá pela editora Depois da Chuva e com ilustrações de Marcelo Cardinal, pode ser garantido em uma tarde de autógrafos, que inicia às 17h, na Namata Café, no bairro da Batista Campos, em Belém.

Segundo a autora, a inspiração para criar o livro surgiu da experiência transformadora do voluntariado vivenciado há mais de um ano, com atividades e rodas de leitura com as crianças da Instituição Assistencial Lar de Maria. Nelas, Ana buscava não apenas apresentar os exemplares ao público infantil, mas preparar apresentações em vídeos, brincadeiras e música, tornando os encontros verdadeiras experiências interativas.

“Essas crianças com quem convivo são cheias de energia, vitalidade, curiosidade e de muito amor. Cada página desse livro está impregnada com isso”, disse a jornalista que está lançando seu primeiro livro.

Ana ressalta que “Teca, a gata sapeca” não é apenas um livro para ler com o intuito de fazer a criançada dormir, é uma obra destinada a trazer diversão e interação entre adultos e crianças, seguindo a mesma energia das rodas de leituras conduzidas pela escritora.

“A minha proposta é transformar esses momentos de leitura em uma grande brincadeira. É uma narrativa onde você vai poder pintar e desenhar com a criança, conversar, ensinar. A lição da Teca é ajudar os adultos a construírem momentos de qualidade juntos, então, se daqui a dez, vinte anos, uma pessoa pensar no livro e lembrar com essa memória de infância, a Teca terá cumprido a missão dela”, afirmou Ana.

Em um mundo onde o tempo é escasso, Ana Danin destaca a relevância de proporcionar tempo de qualidade, mesmo que breve, às crianças. Sobre a sua própria experiência na infância, de ser estimulada a ler e vivenciar tempo de qualidade com os pais, a jornalista afirma que, além de ter crescido rodeada dos livros que a fizeram se apaixonar pela atividade, também construiu memórias que a acompanharam pela vida inteira.

“Infelizmente, eles não estão mais nesse plano, mas eu sei o gosto doce que tem e o quanto ajuda a aliviar a saudade, a passar, a seguir a vida com as lembranças gostosas dos meus pais”, relembrou saudosa.

Inspirações da vida real

A personagem principalmente, Teca, teve a sua essência na gatinha Lady, uma das quatro felinas de Ana Danin. Ela foi resgatada ainda filhote na Avenida Almirante Barroso. Por isso, a autora decidiu celebrar na obra não apenas a energia da felina, mas também lançar um olhar tocante sobre a importância da adoção responsável de animais.

“Quero passar a mensagem de que adotar é um ato de amor e de muita responsabilidade. Esse animal que você retira das ruas, ele precisa de remédio, ele vai precisar além de uma casa, e sim, um lugar seguro onde ele possa viver em paz. Não abandone o animal quando nascer os filhotes porque você não castrou seu pet, não abandone seu animal quando ele adoecer, porque ele nunca lhe abandonou nos piores momentos”, alertou a escritora.

A segunda mensagem destacada pela autora paraense é a experiência transformadora que o voluntariado pode trazer. Segundo Ana, quando começou a ser voluntária no Lar de Maria não imaginava que aquela vivência a levaria a escrever um livro infantil. “Eu incentivava elas o gosto pela literatura, achava que formava leitoras do futuro, o que não imaginava era o tanto que eu iria receber, tanto que eu seria transformada por essas crianças”, acrescentou.

O livro “Teca, a gata sapeca” estará disponível para compra online a partir do dia 19 de novembro na loja virtual da editora. Além disso, a obra marcará presença na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) 2023, entre os dias 22 e 26 de novembro, no estande da editora, oferecendo uma oportunidade para os visitantes adentrarem ao mundo lúdico de Teca.

Serviço

Lançamento do livro “Teca, a gata sapeca”

Data: 18 de novembro;

Horário: às 17h;

Local: na Namata Café, no bairro da Batista Campos, em Belém.