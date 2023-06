Escritora do Apeú concorre a prêmio com o personagem ‘SAPO’ de livro inclusivo

A escritora Goretti Lameira, nascida na vila do Apeú, em Castanhal, está concorrendo ao prêmio de melhor personagem de literatura infantil da Editora Casa, com o "Sapo", personagem de seu livro "O sapo não lava o pé?".

"O sapo não lava o pé?" foi lançado no final do ano passado, sendo o primeiro título assinado por Goretti Lameira, que é educadora física, professora universitária e atualmente mora em Tucuruí. As ilustrações são de José Adriano.

O livro conta a odisseia de uma garota que quer desvendar o mistério do motivo do "Sapo não lava o pé". Toda história se passa num cenário amazônico, envolta a muitas aventuras com animais da região. O desfecho? Só lendo o livro da Goretti.

“Foram dez indicações de melhor personagens da Literatura Infantil da Editorial Casa. O personagem do Sapo é um deles e como primeira obra a ser publicada fiquei super feliz, e as expectativa são as melhores”, disse a escritora.

O resultado do personagem vencedor será divulgado em julho.

Goretti é Mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura, professora de ed. Física na Ed. Infantil há mais de 25 anos. É contadora de histórias através do movimento na Dança e na Ginástica, pesquisadora de Cirandas culturais.

Professora na Universidade do Estado do Pará, campus Tucuruí, nos cursos de Educação Física e Enfermagem. Goretti mantém vivas suas raízes castanhalenses, onde viveu durante toda a infância e adolescência, mais especificamente na vila do Apeú. "Escrevo desde sempre, mas atualmente estou desbravando esse campo da Literatura Infantil, colocando no papel todas as histórias imaginadas nesses 25 anos de trabalho na educação e no universo imaginário".

Pioneira na literatura inclusiva

A escritora castanhalense faz história ao ser a primeira a escrever literatura infantil paraense em braille, pensando nas crianças com deficiência visual.

O livro tem o sistema de pontos em alto relevo para que as crianças possam absorver as informações e adquirir a experiência literária.

Próximas publicações

Estreante na Literatura com "O Sapo Não Lava o Pé?", Goretti Lameira já está com outras obras prontas para serem lançadas e/ou concorrendo a editais.

"Estou participando com a obra 'Na Casa da Vó Sabá' do Edital Obras Literárias e de não ficção da Fundação Cultural do Pará, obra inspirada em memória afetiva de nossa avó Sebastiana Lameira", conta a escritora. "Tenho mais duas obras de memórias afetivas de Apeú: 'Quem é esse Tubarão?' e 'O Vilarejo'.

A obra "Portas Abertas", também de Goretti Lameira, terá edição em Braille e será publicada setembro de 2023.

Acompanhe mais sobre a escritora castanhalense em seu perfil do instagram @gorettilameira

A votação pode ser feita no link do perfil da Editora Casa no Instagram.